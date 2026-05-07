Studimi: Tymi i duhanit ndikon në sëmundjet e lëkurës dhe kancerin
Tymi i duhanit është shkaktar i një sërë sëmundjesh të lëkurës, përfshirë edhe kancerin. Mjekët dermatolog thonë se lëkura duke qenë organi më I madh I turpit është I ekspozuar ndaj tymit të duhanit edhe kur personi është jo duhanpirës. Një studim I fundit I kryer prej tyre ka faktuar se personat që pinë duhan janë ndjeshëm më të rrezikuar nga sëmundje të lëkurës.
Mjekja dermatologe, Elmijola Janushaj Lame pohon se të rrezikuar janë edhe personat që nuk pinë duhan, por që janë të ekspozuar për shumë kohë në mjedise më tym duhani.
Edhe një cigare e vetme shkakton dëme në lëkurë dhe në të gjithë organizmin, por kur ajo shumëfishohet edhe dëmi është më i madh. Në këto kushte ekspertët fokusohen tek reduktimi I dëmit, duke kërkuar nga duhan pirësit që të shkëputen nga vesi ose të përdorin alternativa pa tym që janë më pak të dëmshme.
