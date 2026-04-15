Sulmet izraelite vrasin 11 persona, përfshirë dy fëmijë, në ditën e sulmeve në Gaza
Një trevjeçar dhe një 14-vjeçar ishin midis të vrarëve në sulmet e fundit të Izraelit në Gazën veriore.
Ushtria izraelite ka vrarë të paktën 11 palestinezë, përfshirë dy fëmijë, në sulme të ndara në të gjithë Rripin e Gazës të shkatërruar nga lufta, shkeljet e fundit nga Izraeli të një “armëpushimi” me Hamasin që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit të kaluar.
Autoritetet e Mbrojtjes Civile të Gazës dhe agjencia e lajmeve Reuters thanë se një trevjeçar dhe një 14-vjeçar ishin midis të vrarëve në sulmet izraelite në pjesën veriore të enklavës të martën.
Mahmoud Basal, zëdhënës i Mbrojtjes Civile të Gazës, tha se katër persona u vranë, përfshirë trevjeçarin, “në një sulm që synonte një automjet policie” në qytetin e Gazës.
Ministria e Brendshme e Gazës tha në një deklaratë se avionët luftarakë izraelitë kishin “shënjestruar” automjetin e policisë në qendër të qytetit, “duke shkaktuar disa vdekje dhe plagosje”, me një oficer policie midis të vrarëve dhe të paktën nëntë kalimtarë të plagosur, disa në gjendje kritike.
Bassal tha gjithashtu se një person tjetër u vra nga zjarri izraelit në zonën veriore të Beit Lahiya më herët gjatë ditës.
Më vonë të martën në mbrëmje, Mbrojtja Civile raportoi se një tjetër sulm izraelit vrau disa persona pranë një kryqëzimi në kampin e refugjatëve Shati në qytetin e Gazës.
Mjekët në Spitalin Al-Shifa më vonë konfirmuan marrjen e pesë trupave nga “një bombardim me dron izraelit”, që përfshinte dy raketa, që goditën një grup njerëzish në kampin e refugjatëve Shati.
Reuters raportoi se sulmi izraelit goditi pranë një kafeneje dhe, së bashku me të vrarët, kishte plagosur edhe disa persona, sipas zyrtarëve të shëndetësisë.
Pavarësisht një “armëpushie” midis Izraelit dhe Hamasit që filloi tetorin e kaluar dhe ngadalësoi dy vjet të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, forcat izraelite vazhdojnë të kryejnë sulme të përditshme në territor, duke vrarë pothuajse 760 palestinezë që nga arritja e armëpushimit.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha të martën se edhe 2,111 palestinezë të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga shpallja e armëpushimit, ndërsa gjithsej 72,336 persona janë vrarë nga forcat izraelite që nga fillimi i luftës së Izraelit në territor më 7 tetor 2023.
