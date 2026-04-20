Sunderland, Xhaka: Ecim përpara, kjo disfatë dhemb
Granit Xhaka, mesfushori i Sunderland ka reaguar pas humbjes dramatike 4-3 ndaj Aston Villa, ndeshje kjo që dhuroi emocione deri në sekondat e fundit. Ai u shpreh i zhgënjyer për rezultatin, ndërsa motivoi skuadrën për të vazhduar përpara.
“Ka ndeshje që të japin shumë dhe të tjera që të zhgënjejnë. Dhemb ky rezultat, por jam krenar për reagimin dhe shpirtin luftarak të ekipit. Duhet të vazhdojmë përpara”, ka deklaruar Xhaka.
