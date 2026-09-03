Kendall Jenner në Venecia me çantën e re suede të Chanel
Kendall Jenner mbërriti në Venecia për Festivalin Ndërkombëtar të Filmit e u shfaq me një veshje të thjeshtë dhe të rafinuar: një bluzë pa mëngë ngjyrë e bardhë dhe pantallona të bardha me këmbë të drejtë që i mbërrinin te kyçet. Ajo kombinoi look-un me balerina The Row, modelin Stella në ngjyrë çokollatë, syze të zeza sportive, flokë të drejtë dhe një make-up të natyrshëm; ndër aksesorët ishin një orë me rrip lëkure kafe, vathë të vegjël të arta dhe një unazë e vogël për gishtin e vogël. Thonjtë i kishte të pastër.
Siç raporton Harper’s Bazaar, Jenner mbante një çantë weekender prej suede-i në nuancë kafe të çelët nga Chanel, me rripa të theksuara ngjyrë kafe e errët; modeli duket i punuar me qepje të buta dhe vjen direkt nga pasarela Resort 2027. Drejtori kreativ i Chanel, Matthieu Blazy, ka përfshirë suede të qepur në koleksionet e tij të fundit, përfshirë Métiers d’art 2026 dhe Fall/Winter 2026.
Nisja e festivalit përfshin një gala hapjeje të mbushur me yje, të cilën pritet ta ndjekë edhe Jenner. Nuk dihet nëse i dashuri i saj, aktori Jacob Elordi, do ta shoqërojë këtë herë, pasi ai nuk ka film në program këtë vit; vitin e kaluar filmi i tij Frankenstein pati premierën në festival. Mes të pranishmëve janë edhe George dhe Amal Clooney, të cilët mbërritën një ditë më parë me paraqitje elegante, dhe priten dalje të tjera të famshme gjatë ditës.
Festivali prestigjioz zgjat deri më 12 shtator; sipas Harper’s Bazaar, programi i shfaqjeve dhe aktivitetet do të vijojnë deri në atë datë.
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