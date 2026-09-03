Travis Kelce: Një gjë që do të ndryshoja në dasmën me Taylor Swift
Vëllezërit Kelce rikthehen me episodin e ri të podcastit New Heights, ku Travis foli hapur për martesën e tij me Taylor Swift. Edhe pse nuk janë publikuar ende foto apo video nga ceremonia që mbajti publikun e saj gjatë fundjavës së 4 Korrikut në Madison Square Garden, dhëndri përshkroi mbrëmjen si një ngjarje magjike dhe falënderoi të gjithë të pranishmit për atmosferën dhe kujtimet e ndara.
Sipas Harper’s Bazaar, ai tha se e vetmja gjë që do të ndryshonte është që festa të kishte zgjatur më shumë, sepse mbrëmja kaloi si një çast. Jason, vëllai i tij, përmendi se ata praktikisht u nxorrën nga lokacioni, dhe Travis sqaroi se sapo ndaluan servirjen e pijeve, të ftuarit filluan të largoheshin. Ai theksoi se kishin dëshiruar një ambient intim dhe të vërtetë pa shumë shpërqendrime, falë punës së stafit të MSG që ndërmori masa për privatësi; po ashtu, ndalimi i përdorimit të telefonave ndihmoi që mysafirët të ishin më të pranishëm gjatë mbrëmjes.
Travis rrëfeu gjithashtu për qenushen e tyre, një Samoyed i bardhë që së fundmi doli në fushatën e Tommy Hilfiger; vëllezërit zbuluan se emri i saj është Wendy. Këto detaje rreth dasmës dhe jetës së tyre private u përmendën po ashtu edhe nga Harper’s Bazaar.
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