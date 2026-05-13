Syzet inteligjente po shiten çdo ditë e më shumë, a janë ato një shkelje e privatësisë?
Gratë që dalin nga plazhi, shkojnë në një dyqan ose thjesht qëndrojnë jashtë, tani po afrohen nga burra që zakonisht mbajnë syzet Ray-Ban të Meta-s, syzet “inteligjente” ose “AI” të kompanisë, shpesh për të filmuar përgjigjet e grave ndaj pyetjeve të rastësishme ose replikave pa dijeninë ose pëlqimin e tyre.
Gratë i mësojnë videot e tyre vetëm pasi ato marrin klikime në internet. Ato kanë pak mundësi ligjore pasi fotografimi në publik konsiderohet gjerësisht i ligjshëm.
Syzet e Metës janë aktualisht më të njohurat në treg, duke përbërë më shumë se 80% të të gjitha shitjeve të syzeve inteligjente ose të inteligjencës artificiale, pasi kompania ishte i parë që lançoi një produkt të tillë vitet e fundit.
Të prodhuara në partneritet me EssilorLuxottica dhe duke ofruar pamjen klasike të Ray-Ban, syzet kanë një kamerë pothuajse të padukshme në kornizë, altoparlantë të vegjël në krahë dhe lente që mund t’i tregojnë përdoruesit disa informacione. Njerëzit mund të fillojnë të regjistrojnë video ose të bëjnë një foto me një prekje të rastësishme të kornizës.
Natyra e kamerës në syzet e Metës mund të jetë aq diskrete saqë edhe ata që i mbajnë ato janë zënë në befasi nga ajo që dhe kur po regjistrojnë, dhe ku po shkojnë këto regjistrime.
Meta ka thënë më parë se përdoruesit janë njoftuar për mundësinë e shqyrtimit njerëzor në disa rrethana në kushtet e shërbimit të saj.
Megjithatë, shitjet vazhdojnë të rriten. Sot, sipas kompanisë, janë shitur shtatë milionë palë dhe numri i tyre po rritet.
Tracy Clayton, një zëdhënëse e Meta-s, i tha BBC-së se njerëzit duhet të sillen në mënyrë të përgjegjshme me çdo teknologji.
“Ne kemi ekipe të dedikuara për kufizimin dhe luftimin e keqpërdorimit, por si me çdo teknologji, përgjegjësia në fund të fundit është mbi individët që të mos e shfrytëzojnë atë në mënyrë aktive.”
Tani, kompani të tjera të mëdha teknologjike po planifikojnë të përfshihen në atë që mund të ketë potencialin të jetë kategoria e re e produkteve të shumëpritura të industrisë së teknologjisë.
Apple thuhet se po zhvillon versionin e vet të syzeve inteligjente, të cilat ndoshta do të lançohen vitin e ardhshëm. Snap ka thënë se do të lançojë një version të ri të syzeve të saj inteligjente, të quajtura Specs, këtë vit.
Edhe Google është gati të provojë përsëri me syzet inteligjente, më shumë se një dekadë pas dështimit famëkeq të Google Glass, të cilin kompania e tërhoqi nga publiku brenda dy viteve nga lançimi, pasi pajisja e kushtueshme u kritikua për shqetësime mbi privatësinë.
Të gjitha pritet të ofrojnë një kombinim të inteligjencës artificiale (IA) dhe teknologjisë së realitetit të shtuar (AR), siç bëjnë syzet e Metës, të cilat zakonisht kërkojnë një aparat fotografik.
Një përdorim gjithnjë e më popullor i syzeve është regjistrimi i personave të pavetëdijshëm.
Influencuesja online Aniessa Navarro tha se u ndje keq kur gjatë një seance personale depilimi me dyllë kuptoi se teknikja e saj mbante syzet e Metës. Teknikja tha se ato nuk ishin të ngarkuara ose nuk kishin regjistrime.
Në dhjetor, një burrë postoi një video ku ankohej se një grua të cilën e kishte regjistruar në metronë e New York City i kishte thyer syzet Meta. Interneti e cilësoi atë si heroinë.
