Eurodeputeti i EPP-së Zdechovský: SNS ka dalë jashtë vlerave të partisë; priten debate për Serbinë këtë javë
Eurodeputeti i Partisë Popullore Evropiane Tomáš Zdechovský: Partia Përparimtare Serbe nuk i përmbahet më vlerave evropiane
Eurodeputeti i Partisë Popullore Evropiane (EPP), Tomáš Zdechovský, ka deklaruar për televizionin N1 se Partia Përparimtare Serbe (SNS) ka dalë jashtë kuadrit të vlerave të kësaj partie evropiane, ku ajo është anëtare e asociuar. Ai ka paralajmëruar mundësinë e bisedimeve të brendshme në EPP për SNS-në këtë javë. Zdechovský tha se shumë prej kolegëve të tij nuk e ndjekin aq intensivisht situatën në Serbi, prandaj ua ka shpjeguar atyre se çfarë ka ndodhur, duke shtuar se mbeti vërtet i tronditur kur pa që partia në pushtet dëshiron ta paraqesë kriminelin e luftës Ratko Mladić si hero.
“Unë nuk mendoj se ka heshtje”, iu përgjigj ai gazetarëve, duke shtuar se nëse këtë javë do të ketë një debat të brendshëm të EPP-së për situatën në Serbi, do të pasojnë shumë diskutime, pasi shumë prej tyre janë mbështetës të vërtetë të Serbisë. Zdechovský zbuloi se i ka dërguar shumë mesazhe presidentit të EPP-së, Manfred Weber, sepse duan një përgjigje. “Nëse dikush nuk e do këtë, do ta ngremë çështjen hapur në mbledhjen tonë të brendshme të EPP-së. Kjo do të dhimbë shumë më tepër, por ne jemi gati ta bëjmë”, tha ai, duke shtuar se SNS ka bërë shumë hapa që tregojnë se ka dalë vërtet jashtë vlerave të Partisë Popullore Evropiane.
Sipas tij, duhet reaguar, sepse nuk dëshirojnë të marrin një “Fides të dytë” apo një parti që nuk mbron demokracinë, lirinë dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Lidhur me debatin e paralajmëruar të Parlamentit Evropian për Serbinë, Zdechovský vlerësoi se shumë njerëz që mbështesin Serbinë do të shprehin të njëjtat kritika. Ai tha gjithashtu se zëdhënësja e Komisionit Evropian kishte gabuar në reagimin për procesionin e varrimit të Mladić-it, pasi nuk i kishte të gjitha informacionet dhe fotografitë, dhe se reagimi i dy komisionerëve me të cilët kishte biseduar ishte tronditje.
Grupi i EPP-së në Parlamentin Evropian ka dënuar praninë e zyrtarëve serbë në varrimin e Mladić-it, ndërsa Parlamenti Evropian do të debatojë të martën për varrimin e Mladić-it dhe lavdërimin e krimeve të luftës në Serbi — pas debatit pritet edhe miratimi i një rezolute.
Për zgjedhjet e ardhshme në Serbi, Zdechovský deklaroi se “nëse zgjedhjet nuk janë demokratike ose do të ketë ndonjë ndërhyrje, kjo do të ketë pasoja për marrëdhëniet Serbi–Bashkim Evropian”. I pyetur nëse EPP apo Parlamenti Evropian do të dërgojnë vëzhguesit e tyre në Serbi, ai tha: “Sigurisht, jemi gati të dërgojmë vëzhguesit tanë, por ende nuk kemi një ftesë zyrtare”.
Ai shtoi se Rusia e sheh Serbinë si pjesë të sferës së saj, ku ka prej kohësh shumë interesa, por për Evropën është shumë e rëndësishme t’i dërgojë Serbisë një mesazh të fortë: “Ne nuk ju konsiderojmë pjesë të Rusisë. Ne e konsiderojmë Serbinë pjesë të Evropës”.
Burimi: Danas
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