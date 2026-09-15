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Ukraina

Zelenski i kërkon parlamentit shkarkimin e menjëhershëm të prokurorit të përgjithshëm Kravchenko; NABU dhe SAPO: “sulm sistematik” ndaj pavarësisë sonë

Zelensky u bëri thirrje të hënën deputetëve të Radës që të miratojnë pa vonesë shkarkimin e Ruslan Kravchenkos, pak ditë pasi ky i fundit dha dorëheqjen dhe sulmoi me akuza drejtuesit e agjencive antikorrupsion.

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Ruslan Kravchenko në vitin 2023. (Foto: Wikimedia Commons)

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, i ka kërkuar të hënën (14 shtator 2026) deputetëve të parlamentit (Rada) që të mbështesin pa vonesë shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Ruslan Kravchenko, duke thelluar përplasjen mes presidencës dhe dy agjencive kryesore antikorrupsion të vendit. Kravchenko kishte dhënë dorëheqjen më 8 shtator, pasi hetimet e agjencive antikorrupsion goditën drejtpërdrejt zyrën e tij.

Më herët të hënën, Kravchenko nënshkroi një njoftim dyshimi ndaj kreut të Byrosë Kombëtare Antikorrupsion (NABU), Semen Kryvonos, duke e akuzuar njëkohësisht edhe kreun e Prokurorisë së Specializuar Antikorrupsion (SAPO), Oleksandr Klymenko. Sipas të dhënave të vetë agjencive, deri në mëngjesin e 14 shtatorit Kryvonos nuk ishte shpallur zyrtarisht i dyshuar.

NABU dhe SAPO reaguan me një deklaratë të përbashkët, duke e cilësuar lëvizjen e Kravchenkos si “vazhdimësi të sulmit sistematik ndaj pavarësisë së agjencive antikorrupsion” dhe duke mohuar pretendimet se kanë sekuestruar materiale të çështjeve penale gjatë kontrolleve të ushtruara prej tyre.

Natën e 13 shtatorit, Kravchenko u largua nga Ukraina; ai pretendon se ndodhet në një udhëtim zyrtar jashtë vendit. Kreu i grupit parlamentar të partisë “Shërbëtori i Popullit”, Davyd Arakhamia, tha se Rada do të votojë më 15 shtator për shkarkimin e tij.

Përplasja e re është zgjatim i skandalit të zbuluar nga “Operacioni Kartagina” i NABU-së dhe SAPO-s, që nxori në pah një rrjet kriminal brenda Prokurorisë së Përgjithshme, i cili merrte ryshfete për të mbrojtur qendrat telefonike mashtruese (call-centere). Ky është skandali më i fundit korrupsioni që prek rrethin e presidentit në mes të luftës.

Burimi: Reuters

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