Mijëra veta mblidhen në Beograd në mbështetje të kandidatëve të listës studentore “Students Win”
Tubimi u zhvillua të hënën në mbrëmje, pasi kandidatët e lëvizjes studentore dorëzuan firmat e certifikuara të mbështetësve — hapi i parë për të dalë në fletëvotim në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit.
Mijëra mbështetës të opozitës u mblodhën të hënën në mbrëmje në qendër të Beogradit në mbështetje të kandidatëve parlamentarë të lëvizjes “Students Win”, opozitës kryesore në Serbi, raporton agjencia Reuters. Tubimi u zhvillua pasi kandidatët dorëzuan firmat e certifikuara të mbështetësve të tyre — hapi fillestar për t’u futur në fletëvotimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 25 tetorit.
Gjatë tubimit, studentët mbanin flamuj serbë dhe brohoritën “Students Win”. “Ne, si studentë, duam ta rivendosim sistemin dhe ta fillojmë gjithçka nga e para, në mënyrë që institucionet të bëjnë punën e tyre”, tha studenti Stefan Lukiç, i pranishëm në tubim.
Presidenti serb Aleksandër Vuçiç, i cili ka qenë president ose kryeministër për 12 vjet, tha të dielën në mbrëmje në televizionin Pink se më 27 shtator do të japë dorëheqjen si president dhe do të kandidojë për kryeministër në zgjedhjet e 25 tetorit. “Dua t’ju informoj se më 27 shtator do të jap dorëheqjen si president. Atë mbrëmje do t’i drejtohem kombit dhe do t’i falënderoj njerëzit për mbështetjen”, tha Vuçiç. Ai i shpalli zgjedhjet e parakohshme për 25 tetor pas afro dy vjet protestash.
Vuçiç është përballur me pothuajse dy vjet demonstrata studentore anti-korrupsion, të shkaktuara nga shembja e çatisë së stacionit hekurudhor në Novi Sad në nëntor 2024, tragjedi në të cilën humbën jetën 16 persona. Studentët dhe partitë opozitare e akuzojnë Vuçiçin dhe aleatët e tij për korrupsion dhe kontroll të mediave — akuza që ata i mohojnë.
Ndërkohë, disa parti opozitare, përfshirë Partinë Demokratike dhe lëvizjen “Kreni Promeni”, kanë premtuar mbështetjen e tyre për lëvizjen studentore dhe nuk do të nxjerrin kandidatë të tyre, për të mos shpërndarë votat e opozitës.
Burimi: Reuters
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