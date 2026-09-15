Borsh ukrainas me panxhar — supa tradicionale me mish dhe kos
Supa e famshme ukrainase me panxhar të kuq, lakër dhe mish viçi, e servuar me një lugë kos dhe kopër të freskët — një pjatë e pasur, ushqyese dhe ngrohtëse.
Përbërësit (për 6 persona):
- 500 g mish viçi me kockë
- 2 panxharë mesatarë (rreth 300 g)
- 300 g lakër e bardhë
- 2 patate mesatare
- 1 karotë
- 1 qepë
- 2 domate të pjekura ose 2 lugë gjelle pastë domateje
- 2 lugë gjelle vaj
- 2 thelpinj hudhër
- 1,5 litra ujë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- Kopër të freskët
- Kos për servim
Përgatitja:
- Vendosni mishin në një tenxhere me ujë të ftohtë dhe ziejeni për rreth 1 orë, duke hequr shkumën që mblidhet sipër. Shtoni kripë.
- Ndërkohë përgatisni perimet: grini panxharët dhe karotën në rende, priteni lakrën në rripa të holla, patatet në kube dhe qepën imët.
- Në një tigan me vaj skuqni qepën dhe karotën për 3–4 minuta. Shtoni panxharin e grirë dhe domatet (ose pastën e domates), hidhni një lugë lëng mishi dhe ziejini së bashku për rreth 10 minuta.
- Nxirrni mishin nga tenxherja, priteni në copa dhe kthejeni sërish në lëng. Shtoni patatet dhe ziejini për 10 minuta.
- Shtoni lakrën dhe përzierjen e skuqur me panxhar. Ziejini edhe 15–20 minuta, derisa perimet të zbuten plotësisht.
- Shtoni hudhrën e shtypur dhe piperin, fikni zjarrin dhe lëreni supën të pushojë 10 minuta me kapak.
- Servireni borshin të ngrohtë, me një lugë kos sipër dhe kopër të freskët të grirë imët.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: rreth 1 orë e 30 minuta | Porcione: 6
Tema: borsh kuzhina ukrainase panxhar supë
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