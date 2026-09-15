☁️
Tiranë 18°C · Vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 101.98 ▲0.58%
ARI 4,337 ▼0.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $78,590 ▲ +2.34% ETH $2,544 ▲ +2.59% XRP $1.4430 ▲ +7.87% SOL $103.2100 ▲ +3.54%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 101.98 ▲0.58 % ARI 4,337 ▼0.34 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 101.98 ▲0.58 % ARI 4,337 ▼0.34 %
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
15 Sht 2026
Breaking
Eurodeputeti i EPP-së Zdechovský: SNS ka dalë jashtë vlerave të partisë; priten debate për Serbinë këtë javë Taj Gibson tërhiqet nga NBA dhe bashkohet me stafin teknik të Chicago Bulls IKSHPK: Gjashtë raste me fruth gjatë javës së fundit në Kosovë Harry Bajraktari: Tërheqja e Bekim Sejdiut nga kandidatura për President, lajm i keq për Kosovën Borsh ukrainas me panxhar — supa tradicionale me mish dhe kos
Menu
Receta gatimi

Borsh ukrainas me panxhar — supa tradicionale me mish dhe kos

Supa e famshme ukrainase me panxhar të kuq, lakër dhe mish viçi, e servuar me një lugë kos dhe kopër të freskët — një pjatë e pasur, ushqyese dhe ngrohtëse.

· 2 min lexim

Përbërësit (për 6 persona):

  • 500 g mish viçi me kockë
  • 2 panxharë mesatarë (rreth 300 g)
  • 300 g lakër e bardhë
  • 2 patate mesatare
  • 1 karotë
  • 1 qepë
  • 2 domate të pjekura ose 2 lugë gjelle pastë domateje
  • 2 lugë gjelle vaj
  • 2 thelpinj hudhër
  • 1,5 litra ujë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • Kopër të freskët
  • Kos për servim

Përgatitja:

  1. Vendosni mishin në një tenxhere me ujë të ftohtë dhe ziejeni për rreth 1 orë, duke hequr shkumën që mblidhet sipër. Shtoni kripë.
  2. Ndërkohë përgatisni perimet: grini panxharët dhe karotën në rende, priteni lakrën në rripa të holla, patatet në kube dhe qepën imët.
  3. Në një tigan me vaj skuqni qepën dhe karotën për 3–4 minuta. Shtoni panxharin e grirë dhe domatet (ose pastën e domates), hidhni një lugë lëng mishi dhe ziejini së bashku për rreth 10 minuta.
  4. Nxirrni mishin nga tenxherja, priteni në copa dhe kthejeni sërish në lëng. Shtoni patatet dhe ziejini për 10 minuta.
  5. Shtoni lakrën dhe përzierjen e skuqur me panxhar. Ziejini edhe 15–20 minuta, derisa perimet të zbuten plotësisht.
  6. Shtoni hudhrën e shtypur dhe piperin, fikni zjarrin dhe lëreni supën të pushojë 10 minuta me kapak.
  7. Servireni borshin të ngrohtë, me një lugë kos sipër dhe kopër të freskët të grirë imët.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: rreth 1 orë e 30 minuta | Porcione: 6

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu