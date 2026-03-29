Të gjithë duan të shohin finalen e Play Off-it kundër Italisë, boshnjakët japin me qira ballkonet
Pengesa e fundit drejt Kupës së Botës për Italinë e ka emrin Bosnjë-Hercegovinë. Të martën më 31 mars në orën 20:45, “të kaltrit” do të udhëtojnë drejt Zenicës për të luajtur finalen e Play Off-it të Botërorit.
Stadiumi “Bilino Polje” ka një kapacitet prej 9 mijë vendesh dhe kërkesat për të ndjekur këtë finale janë shumë të mëdha.
Biletat e stadiumit janë shitur dhe tashmë ata që kanë shtëpitë afër me stadiumin kanë filluar të japin me qira ballkonet, për të ndjekur sfidën Bosnjë-Itali. Kërkesa për të parë ndeshjen është e lartë dhe çmimet janë të kripura, plot 500 euro kush një vend në këto tribuna të improvizuara.
The post Të gjithë duan të shohin finalen e Play Off-it kundër Italisë, boshnjakët japin me qira ballkonet appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.