Të kuq, gjoba dhe skualifikime! Nga Allegri te Chivu, trajnerët më “të këqij” të Serie A
Trajneri i Milanit ka bilancin më të keq në këtë drtejtim, kurse ai i Juventusit është më korrekti për arbitrat.
Cristian Chivu është i fundit nga trajnerët e skuadrave të mëdha në Itali, që kanë rënë pre e nervozizmit. Rumuni i Interit reagoi ashpër pas golit të Atalantës dhe përfundoi kështu në librin e zi të trajnerëve të përjashtuar me karton të kuq pas 29 javësh kampionat.
Dhe në këtë libër bilanci është i rëndë. Kur kanë mbetur edhe 9 javë nga fundi, trajnerët e Serie A kanë marrë në total 14 kartonë të kuq, 35 ndëshkime me të verdhë, 18 ndeshje skualifikim dhe 43 mijë euro gjoba. Dhe në fund të sezonit bilanci me siguri do të jetë më keq se një vit më parë.
Trajneri më i ndëshkuar është Massimiliano Allegri, me 3 kartonë të kuq dhe 30 mijë euro gjobë, 70% e totalit. Më korrekt është Luciano Spalletti i Juventusit, për të cilin ka vetëm një ndëshkim që kur është ulur në stolin e këtij ekipi. Po Conte? Trajneri i Napolit, asnjëherë i qetë në stol, ka marrë tre kartonë të verdhë, një të kuq, dy ndeshje skualifikim dhe 15 mijë euro gjobë.
I ka shpëtuar kartonit të kuq Fabregas, i cili mbajti Saelemaekers që po merrte krahun gjatë ndeshjes Milan-Como. Spanjolli, i cili e quajti “antisportiv” Gasperinin për përshëndetjen e munguar në “Sinigaglia”, ka numra pak sportivë: 5 të verdhë dhe 3 ndeshje pezullim. Bilanc i ngjashëm për trajnerin e Romës, Gasperini.
