Te Liverpool nuk duan t’i rinovojnë kontratën, Inter synon mesfushorin që kushton 30 milionë euro
Mesfushori anglez Curtis Jones vazhdon të gjejë pak kohë loje me Slot te Liverpool dhe shanset që ai të rinovojë kontratën e tij, e cila skadon në vitin 2027, janë gjithnjë e më të pakta. Inter, në merkaton e janarit, e kishte vendosur atë në krye të listës së blerjeve në rast të largimit të Frattesi.
Megjithatë, në mes të sezonit, me kaq shumë lojtarë të lënduar, Liverpool mbeti i kujdesshëm në lidhje me largimin e 25-vjeçarit Jones (zikaltërit ofronin një huazim me opsion blerje), duke bllokuar në mënyrë efektive mundësinë e largimit të mesfushorit.
Sipas “The Athletic”, skuadra angleze, pasi humbën Trent Alexander-Arnold si transferim i lirë verën e kaluar, mund të hapen për një transferim në qershor të Jones, për të mos shpërdoruar një tjetër aset kyç. Çmimi i mesfushorit anglez, me gjashtë muaj të mbetur derisa ai të mund të nënshkruajë me një ekip tjetër, do të jetë në mënyrë të pashmangshme një ofertë e mirë: 30 milionë euro.
Prandaj, Inter mund të kthehet në sulm. Jones kishte shprehur tashmë miratimin e tij për një transferim të mundshëm në Serie A. Një vlerësim i ndërsjellë që nuk ka ndryshuar pas gjashtë muajsh.
Në verë, Frattesi dhe Mkhitaryan ka shumë të ngjarë të largohen nga Milano dhe mesfusha e Inter mund të pësojë një ndryshim. Negociatat zyrtare midis dy klubeve nuk kanë filluar ende, pjesërisht sepse anglezi nuk është objektivi i vetëm për mesfushën e Inter.
