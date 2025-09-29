Teksti i plotë i Planit për Gazën i publikuar nga Shtëpia e Bardhë
Shtëpia e Bardhë publikoi të hënën një plan të gjatë, ku bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe paraqet planet për të ardhmen e territorit. Kushtet përfshijnë shumë propozime që prej kohësh janë refuzuar nga Hamasi.
Teksti i plotë i propozuar nga Shtëpia e Bardhë:
Gaza do të kthehet në një zonë të çradikalizuar dhe të lirë nga terrorizmi, që nuk paraqet kërcënim për fqinjët.
Gaza do të rindërtohet për të mirën e popullit të saj, i cili ka vuajtur më shumë se mjaftueshëm.
Nëse të dyja palët bien dakord me këtë propozim, lufta do të përfundojë menjëherë. Forcat izraelite do të tërhiqen në vijën e dakordësuar për t’u përgatitur për lirimin e pengjeve. Gjatë kësaj kohe, të gjitha operacionet ushtarake do të pezullohen dhe vijat e frontit do të mbeten të ngrira derisa të plotësohen kushtet për tërheqjen e plotë dhe të fazuar.
Brenda 72 orësh nga pranimi publik i marrëveshjes nga Izraeli, të gjithë pengjet, të gjallë dhe të vdekur, do të kthehen.
Pas lirimit të pengjeve, Izraeli do të lirojë 250 të dënuar me burgim të përjetshëm si dhe 1,700 gazas që u arrestuan pas 7 tetorit 2023, përfshirë të gjitha gratë dhe fëmijët. Për çdo peng izraelit të vdekur që kthehet, Izraeli do të kthejë eshtrat e 15 gazasve të vdekur.
Pas kthimit të pengjeve, anëtarët e Hamasit që angazhohen për bashkëjetesë paqësore dhe dorëzimin e armëve do të amnistohen. Ata që duan të largohen nga Gaza do të kenë kalim të sigurt drejt vendeve pritëse.
Me pranimin e marrëveshjes, ndihma humanitare do të hyjë menjëherë në Rripin e Gazës, në përputhje të paktën me marrëveshjen e 19 janarit 2025, duke përfshirë rehabilitimin e infrastrukturës, spitaleve, furreve të bukës dhe pastrimin e rrënojave.
Shpërndarja e ndihmës do të bëhet përmes OKB-së, Gjysmëhënës së Kuqe dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare. Kalimi Rafah do të hapet sipas të njëjtit mekanizëm të janarit 2025.
Gaza do të qeveriset përkohësisht nga një komitet teknokratik palestinez, apolitik, i mbikëqyrur nga një trup ndërkombëtar tranzitor, “Bordi i Paqes”, i kryesuar nga presidenti Donald J. Trump, me pjesëmarrjen e udhëheqësve të tjerë, përfshirë ish-kryeministrin Tony Blair.
Ky trup do të menaxhojë financimin dhe rindërtimin e Gazës deri sa Autoriteti Palestinez të ketë përfunduar reformat e tij dhe të jetë i aftë të marrë kontrollin.
Do të krijohet një plan zhvillimi ekonomik për rindërtimin e Gazës, me pjesëmarrjen e ekspertëve ndërkombëtarë dhe investitorëve, për të krijuar vende pune dhe shpresë.
Do të themelohet një zonë ekonomike speciale me tarifa të privilegjuara. Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza, por kushdo do të ketë lirinë të dalë ose të kthehet.
Hamasi dhe fraksione të tjera nuk do të kenë asnjë rol në qeverisje. E gjithë infrastruktura ushtarake dhe e terrorit do të shkatërrohet. Çarmatimi do të bëhet nën mbikëqyrjen e monitorëve të pavarur, me programe të financuara ndërkombëtarisht për dorëzimin dhe blerjen e armëve.
Partnerët rajonalë do të garantojnë respektimin e kushteve nga Hamasi dhe fraksionet.
SHBA, së bashku me partnerët arabë dhe ndërkombëtarë, do të krijojë një Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit (I.S.F.) për ta vendosur menjëherë në Gaza. Kjo forcë do të trajnojë policinë palestineze dhe do të punojë me Jordaninë dhe Egjiptin. Do të ndihmojë gjithashtu në sigurimin e kufijve dhe hyrjen e mallrave.
Izraeli nuk do ta aneksojë Gazën. Me stabilizimin e situatës, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit do t’i dorëzojnë gradualisht territorin I.S.F.-së, deri në tërheqjen e plotë, përveç një perimetri sigurie të përkohshëm.
Nëse Hamasi e vonon ose refuzon planin, ndihmat dhe veprimet do të vazhdojnë vetëm në zonat pa terror, të dorëzuara nga IDF te ISF.
Do të krijohet një proces dialogu ndërfetar për të nxitur tolerancën dhe bashkëjetesën.
Kur rindërtimi i Gazës të ecë përpara dhe reformat e Autoritetit Palestinez të përmbushen, do të hapet rruga për vetëvendosjen dhe shtetësinë palestineze.
SHBA do të ndërmjetësojë dialogun midis Izraelit dhe palestinezëve për një horizont politik të bashkëjetesës paqësore dhe të begatë.