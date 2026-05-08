Tenis, premiot e ulëta kanë detyruar të mëdhenjtë të kërcënojnë me bojkot në “Roland Garros”

Tenisi është në një moment delikat pasi të gjithë protagonistët kanë kërcënuar se do të bojkotojnë “Roland Garros”.

Jannik Sinner dhe Aryna Sabalenka kryesojnë “revolucionin” përballë organizatorëve të turneve Grand Slam. Gjithçka ka të bëjë me shifrat që këto katër turne u ofrojnë fituesve.

Katër turnetë më të rëndësishëm në botë Australian Open, Roland Garros, Wimbledon dhe US Open) gjenerojnë shifra të mëdha falë edhe të drejtave televizive dhe sponsorve.

Ndryshe ndodh në turnetë “Masters 1000” (si Roma ose Indian Ëells), të cilët u japin protagonistëve rreth 22% të të ardhurave, por në Grand Slam-et kjo shifër është e vogël.

Për shembull në “Roland Garros” këtë vit është parashikuar se do të arkëtohet një shumë prej 400 milionë eurosh, por vetëm 15% e saj do t’i shkojë sportistëve në formë premiosh.

Sinner, Sëiatek, Alcaraz, Sabalenka e të tjerë kanë tri kushte. Ata duan që përqindja e premiove të jetë 22% e shumës që do të arkëtohet, të ulen në tavolinën e vendimmarrjeve dhe gjithashtu krijimin e një fondi për të gjithë tenistët, të cilët nuk ia dalin të shkojnë në vendet e para të renditjes botërore.

