Tensionet para Kryeministrisë, pas Policisë dhe FNSH-së mbërrin edhe autoboti i ujit
Në ditën e 94-të protestës ka pasur përplasje dhe konfrontime fizike mes protestuesve dhe forcave të sigurisë dhe të policisë
Në zonë janë dislokuar forca të shumta të Policisë së Shtetit dhe të FNSH-së, ndërsa së fundmi ka mbërritur edhe një autobot uji.
Që në nisje të protestës, qytetarët ndryshuan skenarin e përhershëm dhe vijuan marshimin drejt rrugicës “Ismail Qemali” duke tentuar të bëjnë një rrethim të godinës kryeministrisë.
Ndërkohë, pranë Kryeministrisë ka mbërritur edhe një autobot uji.
Situata vijon të mbetet e tensionuar, ndërsa protestuesit qëndrojnë përpara godinës së Kryeministrisë.
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