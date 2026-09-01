“Veliaj ka pritshmëri se do të lirohet”, Manjani tregon tre skenarët e vendimit të Gjykatës së Lartë për kryebashkiakun
I ftuar në “Now me Erla Mëhillin”, juristi Ylli Manjani i ka lidhur lëvizjet e fundit në Bashkinë e Tiranës edhe me seancën që do të zhvillohet në Gjykatën e Lartë, e cila pritet të marrë një vendim për masën e sigurisë ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj.
Manjani tha se në debatin publik, sa herë që bëhet fjalë për Veliajn, përsëritet vazhdimisht mundësia që ai të dalë nga burgu, ndërsa sipas tij, kjo ka krijuar një pritshmëri të lartë në lidhje me vendimin e Gjykatës së Lartë.
Sipas juristit, Veliaj ka pritshmëri të mëdha për seancën e 15 shtatorit në Gjykatën e Lartë, ndërsa të njëjtën pritshmëri kanë edhe aktorë të tjerë që ndjekin nga afër çështjen ndërsa renditi tre alternativat që mund të ketë Gjykata e Lartë në lidhje me masën e sigurisë.
““Sa herë bie fjala për Veliajn, të gjithë, armiqtë ose miqtë e tij, thonë: prit se edhe mund të dalë nga burgu. Ka filluar të thuhet që mund të dalë nga burgu, dikush tjetër thotë rri kot aty, dikush tjetër thotë është kryetar dhe nuk e lënë në detyrë. Debati publik është orientuar te kjo çështje dhe është krijuar një pritshmëri e madhe për seancën e 15 shtatorit në Gjykatën e Lartë. Veliaj ka pritshmëri të mëdha, por edhe të tjerët që e ndjekin këtë çështje presin të shohin se çfarë do të bëjë Gjykata e Lartë. Janë tre alternativa: e para, të shfuqizojë masën ‘arrest me burg’ dhe të vendosë një masë tjetër; e dyta, ta prishë vendimin dhe t’ia kthejë çështjen Apelit për rishqyrtim; dhe e treta, të lërë në fuqi masën e ‘arrestit me burg’.””, u shpreh Manjani.
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