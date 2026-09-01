🌫️
Tiranë 24°C · Mjegull 01 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.64 ▲5.69%
ARI 4,375 ▼2.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $77,324 ▼ -1.87% ETH $2,416 ▼ -2.22% XRP $1.3486 ▼ -2.61% SOL $99.8100 ▼ -3.53%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.64 ▲5.69 % ARI 4,375 ▼2.37 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.64 ▲5.69 % ARI 4,375 ▼2.37 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Përleshje mes dy vëllezërve në Korçë, njëri plagoset me sëpatë! Autori tenton arratisjen, por policia e arreston UASHINGTON – Trump i cilëson sulmet e SHBA-së ndaj Iranit të mëdha dhe të fuqishme Kurti: Ata që po nxitohen për konstituimin e Kuvendit mund të duan zgjedhje të reja dhe incidente Ende nuk dihet se kur ministri Jeton Shasivari do t’i takojë studentët RUSI – Zakharova: Moska do t’i përgjigjet sanksioneve të Gjermanisë pas incidentit me dron në Leipzig
Menu
Bota

UASHINGTON – Trump i cilëson sulmet e SHBA-së ndaj Iranit të mëdha dhe të fuqishme

· 2 min lexim
sulmet e

UASHINGTON, 1 shtator /ATSH-DPA/- Presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi sot se SHBA-ja ka kryer sulme të fuqishme ndaj objektivave iraniane, pranë Ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare shumë e rëndësishme për transportin e naftës në botë.

Trump tha se sulmet janë kryer si kundërpërgjigje ndaj përpjekjeve të Iranit për të vendosur mina detare në ngushticë, si dhe ndaj sulmeve të fundit iraniane me raketa kundër bazave ushtarake amerikane në Jordani.

Ai paralajmëroi Iranin se, nëse do të hakmerret, SHBA-ja do të përgjigjet me sulme edhe më të fuqishme.

Edhe Irani kërcënoi me kundërpërgjigje. Ushtria iraniane dhe Garda Revolucionare paralajmëruan se SHBA-ja do të pësonte humbje të rënda nëse vazhdonte sulmet.

Mediet shtetërore iraniane raportuan gjithashtu shpërthime në disa zona të vendit, përfshirë ishullin Qeshm, qytetin Bandar Abbas dhe portin Çabahar.

Fillimisht nuk u raportuan viktima apo dëme.

Gjatë fundjavës, përplasjet mes SHBA-së dhe Iranit u përshkallëzuan, me sulme të ndërsjella.

Forcat amerikane goditën objektiva në Iran, ndërsa Irani sulmoi dy baza ushtarake amerikane në Jordani.

Sipas ushtrisë amerikane, sulmet e fundit kanë goditur objektiva të Gardës Revolucionare iraniane dhe janë ndërmarrë edhe si përgjigje ndaj përpjekjeve të Iranit për të sulmuar anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe trupat amerikane në rajon.

Media amerikane “Axios” raportoi se plani i SHBA-së parashikon sulme të kufizuara pranë Ngushticës së Hormuzit, me synim pengimin e Iranit që të forcojë përsëri sistemet e radarëve dhe raketave, të cilat mund të përdoren për të sulmuar anijet.

Qëllimi i deklaruar i planit është të zvogëlojë rrezikun e sulmeve iraniane ndaj anijeve që transportojnë naftë, si dhe ndaj anijeve dhe avionëve ushtarakë amerikanë. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu