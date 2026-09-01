UASHINGTON – Trump i cilëson sulmet e SHBA-së ndaj Iranit të mëdha dhe të fuqishme
UASHINGTON, 1 shtator /ATSH-DPA/- Presidenti amerikan, Donald Trump njoftoi sot se SHBA-ja ka kryer sulme të fuqishme ndaj objektivave iraniane, pranë Ngushticës së Hormuzit, një rrugë detare shumë e rëndësishme për transportin e naftës në botë.
Trump tha se sulmet janë kryer si kundërpërgjigje ndaj përpjekjeve të Iranit për të vendosur mina detare në ngushticë, si dhe ndaj sulmeve të fundit iraniane me raketa kundër bazave ushtarake amerikane në Jordani.
Ai paralajmëroi Iranin se, nëse do të hakmerret, SHBA-ja do të përgjigjet me sulme edhe më të fuqishme.
Edhe Irani kërcënoi me kundërpërgjigje. Ushtria iraniane dhe Garda Revolucionare paralajmëruan se SHBA-ja do të pësonte humbje të rënda nëse vazhdonte sulmet.
Mediet shtetërore iraniane raportuan gjithashtu shpërthime në disa zona të vendit, përfshirë ishullin Qeshm, qytetin Bandar Abbas dhe portin Çabahar.
Fillimisht nuk u raportuan viktima apo dëme.
Gjatë fundjavës, përplasjet mes SHBA-së dhe Iranit u përshkallëzuan, me sulme të ndërsjella.
Forcat amerikane goditën objektiva në Iran, ndërsa Irani sulmoi dy baza ushtarake amerikane në Jordani.
Sipas ushtrisë amerikane, sulmet e fundit kanë goditur objektiva të Gardës Revolucionare iraniane dhe janë ndërmarrë edhe si përgjigje ndaj përpjekjeve të Iranit për të sulmuar anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe trupat amerikane në rajon.
Media amerikane “Axios” raportoi se plani i SHBA-së parashikon sulme të kufizuara pranë Ngushticës së Hormuzit, me synim pengimin e Iranit që të forcojë përsëri sistemet e radarëve dhe raketave, të cilat mund të përdoren për të sulmuar anijet.
Qëllimi i deklaruar i planit është të zvogëlojë rrezikun e sulmeve iraniane ndaj anijeve që transportojnë naftë, si dhe ndaj anijeve dhe avionëve ushtarakë amerikanë. /
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