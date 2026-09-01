🌫️
Tiranë 24°C · Mjegull 01 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.63 ▲5.68%
ARI 4,375 ▼2.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $77,428 ▼ -1.87% ETH $2,420 ▼ -2.19% XRP $1.3530 ▼ -2.58% SOL $100.1000 ▼ -3.56%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.63 ▲5.68 % ARI 4,375 ▼2.37 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.63 ▲5.68 % ARI 4,375 ▼2.37 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
UASHINGTON – Trump i cilëson sulmet e SHBA-së ndaj Iranit të mëdha dhe të fuqishme Kurti: Ata që po nxitohen për konstituimin e Kuvendit mund të duan zgjedhje të reja dhe incidente Ende nuk dihet se kur ministri Jeton Shasivari do t’i takojë studentët RUSI – Zakharova: Moska do t’i përgjigjet sanksioneve të Gjermanisë pas incidentit me dron në Leipzig TALIN – Estonia: Sulmi me dron në Leipzig tregon se Rusia është kërcënim për të gjithë Evropën
Menu
Politika

“Berisha duhej ta refuzonte vizën amerikane”, Manjani: Ja si do veproja po të isha në vendin e tij

· 2 min lexim

Ylli Manjani bëri një analizë politike në “Now” lidhur me kryetarin e PD-së, Sali Berisha dhe vendimet e SHBA-së për çështjen non grata të kryetarit.

Sipas Manjanit, Berisha e ka çuar me kohë betejën politike dhe juridike përtej kufijve të Shqipërisë, duke u përballur direkt me Departamentin e Shtetit dhe lobimet ndërkombëtare.

“Opozita politike është ajo që ka qenë. Është absolutisht ajo që ka qenë. Numrat parlamentarë janë po ata që kanë qenë. Nuk ka ndryshuar asgjë, pavarësisht debateve të brendshme, veçanërisht brenda Partisë Socialiste, por sidoqoftë numrat janë aty sepse përballë rrezikut që mund të dalin në opozitë, edhe socialistët tregojnë solidaritet.

Të riskuarit më të mëdhenj në një opozitë reale do ishin socialistët me demokratët. U pa çfarë u pa, kaq ishin, kaq prodhojnë”, tha ai.

Manjani u shpreh se po të ishte ai në vendin e Berishës, do t’u përkushtohej tërësisht padive dhe proceseve gjyqësore në SHBA dhe Evropë për të pastruar emrin dhe për të goditur vendimin non grata me argumente ligjore.

“Republikanët në Amerikë janë në ditën e tyre më të zezë, s’dinë ku të fusin kokën, janë në një gropë të madhe. Nuk ka rëndësi. Fakti është që pas x vitesh, Sali Berisha do fitojë vizën, që mund të jetë ndoshta një lajm i mirë dhe për atë vetë personalisht. Mbase unë do gëzohesha shumë që të ishte një lajm i mirë për familjen e tij, që s’i kishte asnjë borxh me thënë të drejtën.

Por për Berishën vetë… unë vetë, po të isha Berisha e të merrja vizën, do t’i thosha Ambasadës Amerikane dhe amerikanëve: “Faleminderit shumë që ma dhatë, po unë s’vij!”. Ta refuzonte! Për aq sa i keni bërë opozitës shqiptare, për aq sa i keni bërë politikës shqiptare, për aq sa më keni bërë mua personalisht. “Po të isha Sali Berisha s’dua t’jua shoh më bojën!” – Ky ishte Sali Berisha që prisja unë, burri i shtetit! Ai është burrë pushteti si gjithë të tjerët, kështu që varet si i nevojitet atij”, u shpreh Manjani.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu