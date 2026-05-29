🌤️
Tiranë 31°C · Kryesisht kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,590 ▲0.34%
DOW 50,866 ▲0.39%
NASDAQ 27,017 ▲0.37%
NAFTA 87.48 ▼1.6%
ARI 4,562 ▲0.65%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,136 ▲ +0.39% ETH $1,999 ▲ +0.98% XRP $1.3013 ▲ +0.67% SOL $81.4100 ▲ +0.87%
S&P 500 7,590 ▲0.34 % DOW 50,866 ▲0.39 % NASDAQ 27,017 ▲0.37 % NAFTA 87.48 ▼1.6 % ARI 4,562 ▲0.65 % S&P 500 7,590 ▲0.34 % DOW 50,866 ▲0.39 % NASDAQ 27,017 ▲0.37 % NAFTA 87.48 ▼1.6 % ARI 4,562 ▲0.65 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Ulet numri i të papunëve në tremujorin e parë të këtij viti në Maqedoni “Mos zbatimi i urdhërave të zyrtarit policor”, policia konfirmon arrestimin e kandidatit për deputet nga PDK-ja Nga viti 2019 nuk u paraqit në punë, por mori pagë – ndalohet zyrtari i Komunës së Kllokotit Nufi takon Komandantin Suprem të NATO-s në Belgjikë: Porto Romano dhe Korridorit VIII, projekte madhore për lëvizshmërinë e Aleancës Terapia hormonale për personat transgjinorë, reagon Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë
Menu
Kronika

Terapia hormonale për personat transgjinorë, zv.ministrja Tomini sqaron: Udhëzuesi i referohet vetëm të rriturve

· 2 min lexim

Zv.ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Eugena Tomini këtë të premte ka dalë me një sqarim lidhur me udhëzuesin mbi trajtimin hormonal. Sipas saj ky udhëzues është një dokument orientues klinik dhe jo një protokoll përfundimtar terapeutik.

Tomini shton se ky udhëzues është hartuar mbi bazën e praktikave dhe rekomandimeve ndërkombëtare, si edhe të vlerësimit të një ekipi multidisiplinar specialistësh.

Sipas zv.ministres, dokumenti ka si qëllim orientimin e profesionistëve të shëndetësisë në procesin e rekomandimit të terapisë hormonale për individët që referohen për këtë shërbim dhe nuk rekomandon nisjen e trajtimit në fëmijëri.

Ajo theksoi se udhëzuesi i referohet vetëm adultëve të këtij target grupi, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe mbi bazën e konsentit individual të informuar.

Në lidhje me çështjen e rimbursimit, Tomini sqaroi se udhëzuesi nuk trajton dhe nuk përcakton skema rimbursimi për medikamentet hormonale. Dokumenti përfshin vetëm rekomandime të përgjithshme dhe tipe të ndryshme të terapive hormonale, bazuar në praktikat klinike ndërkombëtare.

Për herë të parë në shërbimin publik shëndetësor në vend, do të kryhet terapia hormonale e personave transgjinorë. Udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë përcakton kriteret mjekësore, procedurat klinike dhe monitorimin për terapinë hormonale, e cila do të ofrohet në QSUT dhe do të mbulohet nga fondet publike.

Protokolli parashikon trajtim për të rriturit dhe, por edhe për adoleshentët nga 16 vjeç kur vlerësohet nga mjeket edhe ka miratimin e familjes.

Urdhëri i Ministrisë së Shëndetësisë, u miratua më 28 prill dhe firmosur nga zv. ministrja Eugena Tomnini, synon t’i japë zgjidhje kësaj situate.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë