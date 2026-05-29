S&P 500 7,590 ▲0.35%
DOW 51,069 ▲0.79%
NASDAQ 26,999 ▲0.3%
NAFTA 87.13 ▼1.99%
ARI 4,612 ▲1.75%
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
BTC $74,186 ▲ +1.76% ETH $2,046 ▲ +2.84% XRP $1.3326 ▲ +2.09% SOL $83.2100 ▲ +2.67%
Europa

Policia hungareze miraton mbajtjen e Paradës së Krenarisë në Budapest

Policia hungareze miratoi mbajtjen e Paradës së Krenarisë më 27 qershor në Budapest, një ngjarje që u ndalua vitin e kaluar.

Parada u ndalua vitin e kaluar nga qeveria e kryeministrit të atëhershëm Viktor Orbán, por që kur Peter Magjar u zgjodh kryeministër me një fitore dërrmuese në zgjedhjet e muajit të kaluar, udhëheqësi i ri ka shprehur vazhdimisht mbështetjen e tij për barazinë dhe lirinë e tubimit, shkruan Guardian.

Organizatorët e Budapestit Pride informuan policinë këtë javë për qëllimin e tyre për të mbajtur edicionin e 31-të të marshimit më 27 qershor dhe thanë se nuk kishin dyshim se eventi do të mbahej, veçanërisht pasi Gjykata Supreme e BE-së vendosi që ligji anti-LGBTQ+ i Orbán-it i vitit 2021, i cili u ndryshua vitin e kaluar për të shërbyer si bazë për ndalimin e Paradës, ishte diskriminues dhe në shkelje të rregullave të BE-së.

“Pas vitit të jashtëzakonshëm 2025, ne besojmë në bashkëpunimin e autoriteteve dhe pranimin e tubimit nga ana e tyre”, thanë organizatorët e Paradës së Krenarisë në Budapest në një deklaratë.

Policia njoftoi se kishte dhënë miratimin për marshimin, duke shtuar se nuk kishte dalë asnjë arsye për ndalimin e tubimeve.

