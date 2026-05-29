☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,590 ▲0.35%
DOW 51,069 ▲0.79%
NASDAQ 26,999 ▲0.3%
NAFTA 87.13 ▼1.99%
ARI 4,612 ▲1.75%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $74,186 ▲ +1.76% ETH $2,046 ▲ +2.84% XRP $1.3326 ▲ +2.09% SOL $83.2100 ▲ +2.67%
S&P 500 7,590 ▲0.35 % DOW 51,069 ▲0.79 % NASDAQ 26,999 ▲0.3 % NAFTA 87.13 ▼1.99 % ARI 4,612 ▲1.75 % S&P 500 7,590 ▲0.35 % DOW 51,069 ▲0.79 % NASDAQ 26,999 ▲0.3 % NAFTA 87.13 ▼1.99 % ARI 4,612 ▲1.75 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Buçkovski: BE-ja e ka harruar Ballkanin Perëndimor Mbajti peng dhe dhunoi të riun në Vlorë, kapet në Gjirokastër 30-vjeçari i shpallur në kërkim Fermerët do marrin kredi nga bankat, prodhimet bujqësore do njihen si kolateral Përfaqësues të komunitetit mysliman kundër terapisë hormonale të Ministrisë së Shëndetësisë Zjarr masiv te Rana e Hedhun, si paraqitet situata
Menu
Europa

Komisioni Evropian zhbllokon 16 miliardë euro për Hungarinë në këmbim të reformave

· 1 min lexim

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi sot lirimin e më shumë se 16 miliardë eurove fonde evropiane për Hungarinë , me kusht që qeveria e re e Peter Magyar të kryejë reforma.

“Kemi rënë dakord për një kornizë të fortë për të siguruar që Hungaria të adresojë problemet që lidhen me korrupsionin dhe sundimin e ligjit”, tha von der Leyen në një konferencë për shtyp me kryeministrin hungarez në Bruksel.

Magjari mbërriti dje në Bruksel për të negociuar zhbllokimin e fondeve evropiane të destinuara për Hungarinë, të cilat u ngrinë nga Brukseli gjatë presidencës së Viktor Orban për shkak të shqetësimeve në lidhje me shkeljen e sundimit të ligjit dhe mungesën e masave për të luftuar korrupsionin endemik.

Presidentja e Komisionit përshëndeti “erën e fortë të ndryshimit” që fryn në Hungari, vetëm disa javë pas zgjedhjes së Magjari dhe hyrjes në epokën pas Orbanit.

“Qeveria juaj po ecën përpara shpejt dhe me vendosmëri”, theksoi von der Leyen në konferencën për shtyp, duke lavdëruar reformat që janë ndërmarrë në dobi të “Hungarisë (…) dhe Bashkimit Evropian”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë