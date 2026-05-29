Komisioni Evropian zhbllokon 16 miliardë euro për Hungarinë në këmbim të reformave
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, njoftoi sot lirimin e më shumë se 16 miliardë eurove fonde evropiane për Hungarinë , me kusht që qeveria e re e Peter Magyar të kryejë reforma.
“Kemi rënë dakord për një kornizë të fortë për të siguruar që Hungaria të adresojë problemet që lidhen me korrupsionin dhe sundimin e ligjit”, tha von der Leyen në një konferencë për shtyp me kryeministrin hungarez në Bruksel.
Magjari mbërriti dje në Bruksel për të negociuar zhbllokimin e fondeve evropiane të destinuara për Hungarinë, të cilat u ngrinë nga Brukseli gjatë presidencës së Viktor Orban për shkak të shqetësimeve në lidhje me shkeljen e sundimit të ligjit dhe mungesën e masave për të luftuar korrupsionin endemik.
Presidentja e Komisionit përshëndeti “erën e fortë të ndryshimit” që fryn në Hungari, vetëm disa javë pas zgjedhjes së Magjari dhe hyrjes në epokën pas Orbanit.
“Qeveria juaj po ecën përpara shpejt dhe me vendosmëri”, theksoi von der Leyen në konferencën për shtyp, duke lavdëruar reformat që janë ndërmarrë në dobi të “Hungarisë (…) dhe Bashkimit Evropian”.
