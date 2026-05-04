Tiranë 12°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,201 ▼0.41%
DOW 48,942 ▼1.13%
NASDAQ 25,068 ▼0.19%
NAFTA 104.81 ▲2.82%
ARI 4,526 ▼2.54%
EUR/USD 1.1736 EUR/GBP 0.8636 EUR/CHF 0.9163 EUR/ALL 95.5269 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3627 EUR/TRY 53.0096 EUR/JPY 184.01 EUR/CAD 1.5939
BTC $79,908 ▲ +1.15% ETH $2,349 ▲ +0.5% XRP $1.3926 ▼ -0.21% SOL $84.0700 ▼ -0.5%
Thaçi nga Haga: Procesi ka devijuar, duhet drejtësi e jo hakmarrje Sulme me raketa dhe dronë nga Irani, Emiratet e Bashkuara Arabe aktivizojnë mbrojtjen ajrore UNICEF: 2 nga 3 fëmijë në Maqedoni të moshës 1 deri në 14 vjeç përjetojnë dhunë në shtëpi Sara Mila për punimet e Korridorit VIII: Bashkia të jetë pranë qytetarëve të Elbasanit Tetova do të pret 1025 nxënës në klasë të parë, 90 më shumë se vitin e kaluar
Thaçi nga Haga: Procesi ka devijuar, duhet drejtësi e jo hakmarrje

Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka dhënë një intervistë nga burgu i Hagës për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziut.

Ai tha se procesi i gjykimit ka devijuar, dhe se i njëjti duhet të ofrojë drejtësi e jo hakmarrje.

“Në izolim po kaloi vitin e 6 pa vendim gjyqësor. Ky proces ka devijuar duhet të ofrohet drejtësi e jo hakmarrje, s’kam çka t’i shtoj këtij konstatimi”.

“Të ishte transparent. Llogaridhënës dhe të respektojë të drejtat e njeriut”, shtoi Thaçi.

Thaçi po ashtu tha se në burg i “është mbyllur goja e i janë lidhur duart”.

“Aktualisht më është mbyllur goja për të folur dhe më janë lidhur duart për të shkruar atë që më do zemra e thotë plotësisht mendja. Do të mundohem të bëj më të mirën për rrethanat ku gjendem”, u shpreh ish-presidenti.

“Serbia u mor – e merret kohë të gjatë me mua. Më dënoi në mungesë me shumë vite burg. Në mënyrë të vazhdueshme (1993–97) bastisi shtëpinë, keqtrajtoi dhe arrestoi babanë, nënën, motrën dhe vëllezërit – në hakmarrje ekzekutoi edhe vëllanë e Lumes, Hakiun në masakrën në fshatin Studime të Vushtrrisë në maj 1999”, deklaroi Thaçi.

