”The Times” / Nga Mesdheu në Afrikë: Riviera Shqiptare mes vendeve më të rekomanduara për pushime
I’m Vera mbetet një nga stinët më të dashura për udhëtime, kur natyra shpërthen me ngjyra, temperaturat rriten dhe turistët kërkojnë destinacione ku mund të shijojnë diellin, detin dhe përvoja të veçanta.
Një artikull i publikuar nga The Times prezanton disa nga vendet më të mira në botë për pushime verore, duke përfshirë destinacione në Evropë dhe më tej, nga brigjet e Mesdheut deri te safari në Afrikë.
Artikulli thekson se gjatë verës, nga muaji qershor e në vazhdim, pothuajse çdo cep i botës ofron peizazhe dhe përvoja të veçanta: perëndime spektakolare, natyrë të gjelbër dhe qytete historike që gjallërohen nga turizmi.
Mes destinacioneve më të rekomanduara në Evropë përmenden ishujt dhe bregdetet e Mesdheut.
Ishulli Brač në Kroaci vlerësohet për plazhin e famshëm Zlatni Rat, pyjet me pisha dhe fshatrat e qeta bregdetare.
Një tjetër destinacion është Corsica në Francë, e njohur për plazhet me rërë të bardhë, qytetet historike dhe natyrën e egër në brendësi të ishullit.
Në Itali artikulli sugjeron Cilento Coast si një alternativë më të qetë ndaj bregdetit të famshëm të Amalfit, me plazhe të pastra dhe qytete historike si Paestum, ku ndodhen tempuj të lashtë grekë.
Në listë përfshihet edhe Riviera Shqiptare e cila sipas artikullit po bëhet gjithnjë e më e njohur për turistët ndërkombëtarë.
Bregdeti shqiptar përshkruhet si një zonë me gjire të bukura, kodra me ullinj dhe çmime shumë më të përballueshme krahasuar me shumë destinacione të tjera të Mesdheut.
Qytetet kryesore turistike janë Durrës dhe Sarandë, ndërsa për plazhe më të qeta sugjerohet Ksamil, i njohur për ujërat e kristaltë dhe ishujt e vegjël përballë bregut.
Turistët mund të kombinojnë pushimet në plazh me vizita kulturore në Butrint, qytet antik i mbrojtur nga UNESCO, si dhe në Gjirokastër, e famshme për kështjellën dhe arkitekturën e saj historike.
Destinacione të tjera të rekomanduara në Evropë përfshijnë Menorca në Spanjë, e njohur për më shumë se 100 plazhe, Lake Bled në Slovenia, me peizazhe alpine dhe një ishull piktoresk në mes të liqenit, si dhe Basel në Zvicër, ku gjatë verës banorët dhe turistët shijojnë notin në lumin Rhine.
Artikulli përmend gjithashtu Mykonos në Greqi, i njohur për jetën e natës dhe plazhet luksoze, si dhe gadishullin Çeşme Peninsula në Turqi i cili ruan ende një atmosferë më të qetë dhe romantike.
Për ata që kërkojnë aventura më të largëta, lista përfshin edhe destinacione në kontinente të tjera.
Në Morok, Agafay Desert ofron kampe luksoze në shkretëtirë dhe pamje spektakolare nga malet Atlas.
Në Indi, rajoni i Rajasthan ofron qytete historike si Jaipur dhe Jodhpur, të njohura për ngjyrat e tyre karakteristike.
Ndër destinacionet më të veçanta për natyrën dhe kafshët e egra është edhe Maasai Mara në Kenya, ku gjatë verës zhvillohet migrimi i madh i kafshëve të savanës.
Nga SHBA gjejmë Oregonin me pamje fantastike.
Ndërsa në Guatemala, qyteti kolonial Antigua ofron arkitekturë historike dhe pamje nga vullkanet përreth.
Artikulli përfundon se nga brigjet mesdhetare deri te rezervatet natyrore të Afrikës dhe qytetet historike të Azisë, këto destinacione ofrojnë përvoja të paharrueshme për ata që duan të shijojnë verën me të gjitha shqisat.
Në këtë listë ndërkombëtare, Riviera Shqiptarevazhdon të forcojë pozicionin e saj si një nga destinacionet më tërheqëse turistike në Evropë
