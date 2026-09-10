Thiago Silva kundër Ancelotti-t: S’mund t’i heqësh të gjithë menjëherë, qasja europiane nuk funksionon!
Ish-mbrojtësi i Milanit e ka kritikuar publikisht trajnerin e Brazilit pas shpalljes së listës dhe lënies jashtë të shumë emrave të njohur.
Plani i rilindjes së Brazilit nga trajneri Carlo Ancelotti vazhdon të shoqërohet me shumë polemika. Vendimi i trajnerit italian për të nisur një revolucion të thellë të gjeneratës brenda skuadrës ka sjellë shumë reagime. Mes tyre edhe atë Thiago Silva-s, ish-lojtar i Milan-it.
Thiago Silva, sot pjesë e Fluminense, nuk i ka fshehur dyshimet për këtë revolucion. Për mikrofonin e “Radio Tupi”, ai ka dalë hapur kundër zgjedhjeve të bëra nga trajneri Ancelotti në çdo aspekt.
“Nuk mund ta skartosh kaq thjeshtë një lojtar që është 31, 32 apo 33 vjeç vetëm për çështje moshe. Unë vetë isha afër Botërorit në moshën 41-vjeçare. Nuk mund t’i largosh të gjithë sot për nesër dhe të futësh menjëherë fytyra të reja. Te Seleçao procesi duhet të jetë gradual. Nuk jemi në një klub dhe qasja europiane nuk funksionon. Duhet kohë dhe mbi të gjitha duhen rezultate”, – është shprehur mbrojtësi.
Deklarata e Thiago Silva-s rindez reflektorët mbi një debat mjaft delikat. Për trajnerin italian, një nga më fituesit e historisë së futbollit, sfida nuk është shumë taktike. Ancelotti duhet të gjejë ekuilibrin e duhur midis linjës së tij të mendimit dhe pasionit historik të një vendi që kërkon rezultat të menjëhershëm, sidomos pas figurës së shëmtuar në Botërorin e fundit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.