Tiranë-Durrës, më shpejt dhe më sigurt?
Nga Fatos Çoçoli
Pas hapjes së gjashtë kilometrave të parë në segmentin Tiranë-Kashar, të cilat kanë lehtësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve, puna po vijon në aksin Tiranë-Durrës me segmentin tjetër, nga mbikalimi i Kasharit në drejtim të mbikalimit të Limuthit. Punimet po zhvillohen me intensitet, me synimin që edhe ky segment të sjellë një përmirësim të ndjeshëm të standardeve të qarkullimit dhe ta afrojë aksin Tiranë-Durrës me parametrat e një superstrade moderne.
Rëndësia e këtij investimi shkon shumë përtej lehtësimit të trafikut. Aksi Tiranë-Durrës është arteria kryesore e ekonomisë shqiptare. Ai lidh kryeqytetin me qytetin e dytë më të madh të vendit, portin më të rëndësishëm, zonat industriale, qendrat tregtare, aeroportin dhe një pjesë të konsiderueshme të aktivitetit prodhues, logjistik dhe turistik.
Çdo përmirësim i këtij aksi sjell, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, përfitime për bizneset dhe qytetarët. Reduktimi i kohës së udhëtimit do të thotë më pak orë të humbura në trafik, më pak konsum karburanti, ulje të kostove të transportit dhe më shumë eficiencë për kompanitë që lëvizin mallra dhe shërbime ndërmjet Tiranës, Durrësit dhe zonave të tjera të vendit.
Superstrada Tiranë-Durrës: më shpejt për qytetarët dhe mallrat
Për ekonominë, koha është një kosto. Një automjet transporti që qëndron për orë të tëra në trafik nuk është thjesht një problem për drejtuesin e tij; ai përfaqëson kosto shtesë për kompaninë, për produktin që transportohet dhe, në fund, për konsumatorin. Prandaj, përmirësimi i infrastrukturës rrugore duhet parë edhe si një investim në produktivitet.
Aksi Tiranë-Durrës ka një rëndësi të veçantë edhe për transportin e mallrave. Porti i Durrësit është një nga nyjet kryesore të tregtisë së jashtme shqiptare dhe lidhja e tij e shpejtë dhe eficiente me Tiranën dhe pjesën tjetër të vendit është thelbësore për funksionimin e zinxhirit logjistik. Sa më shpejt dhe me më pak kosto të lëvizin mallrat, aq më konkurruese bëhet ekonomia shqiptare.
Një autostradë më e sigurt dhe me kapacitet më të lartë ndihmon gjithashtu në uljen e presionit mbi rrjetin ekzistues rrugor. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në kushtet kur trafiku ndërmjet Tiranës dhe Durrësit është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit, për shkak të rritjes së numrit të automjeteve, zhvillimit urban, aktivitetit ekonomik dhe flukseve turistike.
Por rëndësia e këtij aksi nuk kufizohet vetëm te dy qytetet që lidh. Tiranë-Durrës është pjesë e një korridori më të gjerë kombëtar dhe rajonal, përmes të cilit lidhen qendrat kryesore të popullsisë, biznesit, turizmit dhe tregtisë. Përmirësimi i tij rrit efektivitetin e të gjithë rrjetit tonë rrugor dhe krijon kushte më të mira për lidhjen e Shqipërisë me tregjet rajonale.
Në këtë kuptim, faza e tretë e zgjerimit duhet parë si pjesë e një procesi më të gjerë të modernizimit të infrastrukturës së vendit. Nuk mjafton vetëm ndërtimi i kilometrave të rinj të rrugëve; rëndësi ka krijimi i një rrjeti të integruar, ku rrugët kryesore të kenë kapacitet, siguri dhe standarde të përshtatshme për volumin e sotëm dhe të ardhshëm të trafikut.
Lehtësimi i qarkullimit në Tiranë-Durrës është veçanërisht i rëndësishëm edhe për turizmin. Miliona vizitorë që hyjnë në Shqipëri përmes aeroportit të Rinasit apo portit të Durrësit, e përdorin këtë korridor për të shkuar drejt Tiranës dhe destinacioneve të tjera. Një infrastrukturë më eficiente përmirëson përvojën e turistëve dhe e bën më të lehtë shpërndarjen e flukseve turistike në territor.
Po aq e rëndësishme është edhe rritja e sigurisë rrugore. Një aks me kapacitet më të madh, standarde më të larta dhe menaxhim më të mirë të trafikut mund të reduktojë një pjesë të rreziqeve që krijohen nga mbingarkesa e vazhdueshme e rrugës. Krahas zgjerimit fizik të rrugës, investimi do të të shoqërohet me sinjalistikë moderne, ndriçim, menaxhim inteligjent të trafikut dhe mirëmbajtje të vazhdueshme.
Zgjerimi i aksit Tiranë-Durrës nuk duhet parë thjesht si një projekt për të zgjidhur trafikun e përditshëm. Ai është një investim në produktivitetin e ekonomisë sonë, në konkurrueshmërinë e bizneseve, në turizëm, në logjistikë dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve.
Hapja e gjashtë kilometrave të parë Tiranë-Kashar ka treguar se rritja e kapacitetit të këtij korridori mund të sjellë përfitime konkrete për qarkullimin. Vijimi i punimeve drejt Limuthit është hapi i radhës, për ta shtrirë këtë përmirësim në një pjesë edhe më të madhe të aksit.
Sfida tani është që puna të përfundojë me cilësi, brenda afateve dhe me standarde të larta. Sepse Tiranë-Durrës nuk është thjesht një rrugë që lidh dy qytete. Është arteria ku qarkullon një pjesë e rëndësishme e ekonomisë shqiptare dhe çdo minutë e kursyer në këtë aks është, në një masë të caktuar, edhe një fitim për ekonominë e vendit.
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