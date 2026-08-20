KOMENT – Nga lufta në bujqësi: BE-ja hap rrugën për përdorimin e dronëve për pesticidet
– Më shumë dronë në qiellin e Evropës mund të mos duken si receta e duhur për të arritur konsensus mes ministrave të BE-së. shkruan politico.
Megjithatë, heqja e ndalimit të vendosur prej kohësh për spërkatjen e pesticideve nga mjetet ajrore pa pilot është pjesa më pak e diskutueshme e reformës që Komisioni Evropian po ndërmerr për rregullat e pesticideve në BE.
Për këtë ndryshim, vendet anëtare kanë bërë presion prej vitesh.
Edhe pse dronët kanë marrë një konotacion negativ për shkak të përdorimit të tyre vdekjeprurës në luftë apo shkeljeve të vazhdueshme të hapësirës ajrore në kufijtë lindorë të BE-së, misioni i tyre nuk ka pse të lidhet me vdekjen dhe shkatërrimin.
Që nga vitet 2010, dronët bujqësorë janë përhapur në mbarë botën, duke kaluar nga një risi teknologjike në një mjet standard të bujqësisë në më pak se një dekadë.
Në çdo panair të madh bujqësor mund të shihni dronët e teknologjisë së lartë duke marrë vëmendjen që dikur e kishin traktorët dhe plugjet.
Problemi i vetëm? Fermerët evropianë mund t’i admirojnë, por nuk mund t’i përdorin realisht, përveç rasteve shumë specifike. Brukseli po kërkon ta ndryshojë këtë situatë.
“Evropa ka talentin dhe teknologjinë për të udhëhequr në bujqësinë digjitale. Tani duhet të sigurohemi që fermerët të përfitojnë prej saj”, shkroi të martën komisioneri për Bujqësinë, Christophe Hansen, duke iu referuar në mënyrë specifike dronëve.
Përdorimi i dronëve bujqësorë në BE rregullohet jo vetëm nga legjislacioni për aviacionin, siç ndodh me dronët e tjerë, por edhe nga një direktivë e vitit 2009 për përdorimin e qëndrueshëm të pesticideve, e cila ndalon spërkatjen nga ajri.
Megjithatë, kjo kuadër ligjor synonte kryesisht kufizimin e përhapjes së pesticideve, ndotjes së mjedisit dhe rrezikut të ekspozimit që lidhej me avionët dhe helikopterët që përdornin pesticide — një kohë kur dronët nuk ishin ende pjesë e zakonshme e bujqësisë.
Në praktikë, autoritetet kombëtare mund t’u japin fermerëve leje për të spërkatur pesticide nga ajri vetëm në raste kur aplikimi i drejtpërdrejtë është i vështirë apo edhe i rrezikshëm.
Këtu përfshihen vreshtat në terrene të pjerrëta në Portugali, pemishtet e mollëve në Tirolin e Jugut apo fushat e përmbytura ku traktorët nuk mund të punojnë dhe punëtorët që përdorin pompa spërkatëse në shpinë përballen me një ekspozim më të madh ndaj pesticideve.
Mbështetësit e ndryshimit argumentojnë se ky proces është tepër burokratik dhe se përfitimet e dronëve shkojnë shumë përtej këtyre rasteve të veçanta. Sipas tyre, BE-ja po mbetet pas në teknologjinë bujqësore.
Dronët mund të skanojnë fushat, të zbulojnë më herët dëmtuesit dhe mungesën e ujit, si dhe të aplikojnë plehra dhe pesticide me një saktësi shumë më të madhe.
Duke trajtuar vetëm zonat e prekura, përdorimi i dronëve mund të ulë sasinë e kimikateve të përdorura, të zvogëlojë kostot dhe të kufizojë ndikimet në mjedis dhe shëndet.
Organizata e industrisë së pesticideve CropLife thekson gjithashtu se dronët funksionojnë kryesisht me bateri, duke i bërë ata një alternativë me emetime më të ulëta krahasuar me traktorët.
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