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Sporti

Conference League, Drita ndalet në “Fadil Vokrri”

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Drita nuk ka arritur të marrë më shumë se një barazim përballë Inter Escaldes në “Fadil Vokrri”, në ndeshjen e parë të Play Off-it të Conference League.

Është mbyllur në barazim 2-2 sfida në Prishtinë, duke lënë të hapur kualifikimin për në ndeshjen e kthimit në Andorrë pas një jave.

Kampionët e Kosovës mbyllën pjesën e parë në avantazh 2-1, falë golave të shënuar nga Salihu dhe Krasniqi, por miqtë barazuan shifrat me Lopez në pjesën e dytë.

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