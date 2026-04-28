Titulli kampion në “San Siro” 40 vjet pas herës së fundit, plani i Interit për festën
Të dielën e 3 majit 2026, duke mundur Parmën në “San Siro” (por edhe nëse më parë Napoli dhe Milani nuk fitojnë), Interi mund të certifikohet kampion i Italisë për herë të 21-të. Mund ta festojë titullin në shtëpinë e tij, duke i dhënë fund një pritjeje që ka zgjatur gati 40 vjet.
Për herë të fundit zikaltrit e kanë fituar matematikisht titullin në fushën e tyre më 28 maj 1989, 37 vjet më parë, kur fitorja 2-1 ndaj Napolit (gol vendimtar i Matthaus) dekretoi zyrtarisht titullin e 13-të. Më pas 7 tituj janë siguruar të gjithë jashtë shtëpisë, përveç të fundit, që u festua në “San Siro”, por në shtëpinë e Milanit.
Tani Interi synon ta fitojë titullin në fushën e vet. Ka lënë mënjanë edhe skaramacinë, duke filluar të përgatitë festën. Ndoshta festa e madhe nuk do të bëhet as të dielën dhe as javën e ardhshme. Ideja është për të festuar së bashku në “San Siro” fundjavën e 16-17 majit, pas ndeshjes me Veronën.
Pas trofeut që do të dorëzohet në fushë, me shumë mundësi do të bëhet parada me autobusin e hapur në rrugët e Milanos.
