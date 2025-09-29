Tony Blair shfaqet si figurë potenciale në Gazën pas luftës
Për ish-kryeministrin britanik, Lindja e Mesme është një nga kapitujt më të qëndrueshëm, edhe pse të debatueshëm, në një karrierë të ngarkuar pas largimit nga Downing Street.
Tony Blair, ish-kryeministri britanik, është shfaqur si një figurë e mundshme në procesin e rindërtimit të Gazës.
Ai ka qenë duke u përpjekur të sigurojë mbështetje për një plan që do të krijonte një Autoritet Ndërkombëtar Tranzitor për Gazën, një administratë me mandat të OKB-së që do të përfshinte një forcë shumëkombëshe sigurie për të stabilizuar enklavën e shkatërruar nga lufta. Tani ai është shfaqur si kandidat për ta drejtuar atë autoritet.
Pas publikimit nga Presidenti Trump të detajeve të planit për Gazën, përpara një konference për shtyp me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të hënën, z. Blair publikoi një deklaratë ku e quajti planin “guximtar”. Ai shtoi në një postim në rrjetet sociale se ai ofronte “mundësinë më të mirë për t’i dhënë fund dy viteve të luftës, mjerimit dhe vuajtjes”.
Për z. Blair, Lindja e Mesme ka qenë një nga kapitujt më të qëndrueshëm, megjithëse shpesh të debatueshëm, në karrierën e tij të ngarkuar pas largimit nga Downing Street.
Ai shërbeu për tetë vite si i dërguar i Kuartetit, një grup diplomatik i përbërë nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Rusia, i cili u përpoq, me pak sukses, të ndërmjetësonte një marrëveshje paqeje midis Izraelit dhe palestinezëve.
Emërimi i tij, i cili erdhi menjëherë pasi ai dha dorëheqjen si kryeministër në vitin 2007, ishte përçarës që në fillim, për shkak të mbështetjes së tij për luftën e Presidentit George W. Bush në Irak, si dhe marrëdhënieve të ngushta me Izraelin, gjë që bëri që shumë palestinezë të mos e besonin.
Megjithatë, z. Blair ka punuar gjithashtu ngushtë me liderë arabë, përfshirë ata të Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, përmes organizatës së tij jofitimprurëse, Instituti Tony Blair për Ndryshim Global. Ai ka mbrojtur lidhjet e tij me princin e kurorës saudite, Mohammed bin Salman, pavarësisht provave që tregonin se princi kishte qenë përgjegjës për vrasjen e gazetarit disident Jamal Khashoggi.
“Unë nuk mendoj se ndonjëri prej nesh që beson se duhet të angazhohemi me Arabinë Saudite ka zbutur ndonjëherë mosaprovimin tonë për atë ngjarje,” tha z. Blair në një intervistë në vitin 2024. “Por unë besoj se ajo që po ndodh në Arabinë Saudite është një revolucion shoqëror që ka pasoja të mëdha dhe pozitive për sigurinë tonë, si dhe për Lindjen e Mesme.”
Në atë intervistë, z. Blair iu referua negociatave mes Arabisë Saudite, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit për normalizimin e marrëdhënieve si provë e vlerës së angazhimit me liderë autokratë si princi Mohammed. Këto bisedime janë pezulluar për shkak të luftës në Gaza.