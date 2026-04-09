Tovërlani e përgënjeshtron Bylbyl Sokolin: Ka promovuar me fakte të rrejshme, nuk luajtëm me Gallatan por me një ekip të ligës së katërt
Trajneri Afrim Tovërlani i ka reaguar ashpër analistit Bylbyl Sokoli, pas deklaratës së këtij të fundit që pretendoi se kanë luajtur në Turqi para luftës.
“Toki” për “Tëvë1” thotë se synimi ka qenë të luajmë ndaj Galatas dhe paratë t’i dhurojnë për UÇK-në, por kur shkuan atje situata ka qenë komplet ndryshe.
“Historia jonë po bëhet shumë e rrejshme, ka promovuar njeri me fakte të rrejshme. Ky i apstrifouar… ku i kam reaguar, që ja u tregoj historinë. Kemi stërvitur një muaj në stadiumin e 2 Korrikut dhe synimi ka qenë me zhvillu një ndeshje me Galatasarayn dhe të ardhurat me shku për armatim për luftën e UÇK-së”.
“Kur kemi mbërri ka qenë një gënjeshtër. Organizator ka qenë Bylbyli dhe një shqiptaro-turk, lidhje s’ka pasë me këtë që kemi udhëtuar. Në 12-të natës na ka qenë në stërvitje, në plazh të detit… nuk kishin as ujë më na dhënë. Jemi vendosur në qendër të Stambollit, ku rrijshin tregtarët rusë dhe shtëpitë publike. E kemi zhvilluar një ndeshje, se ky thotë shumë ndeshje. Një ndeshje më ligën e katërt. E vërteta që e kemi shikuar ndeshjen e Galatas, por jo shprehjet që ky i thotë”.
“Arsyeja që jemi kthyer jam unë, sepse nuk kishim as bukë më hangër. Kam shumë dëshmitarë futbollistë, Ismajl Kusumi, Muharrem Musliu… jemi dëshmitar të asaj që kemi përjetuar, nuk kishim as bukë më hanger. Kemi qenë tetë – nëntë ditë. Kur jemi kthyer e kanë shkarkuar Bylbyl Sokolin, në praninë time. Nuk duhet me gënjy na, tash nuk po flasë për raporte Kosovë – Turqi, por nuk bënë të gënjejmë publikun”, deklaroi ai./Rekordi.net/
