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Bota

Tragjedi në Greqi, rrëzohet avioni luftarak Phantom, humbin jetën dy pilotë (VIDEO)

· 3 min lexim

Java e Fluturimeve të Athinës në Tanagra u shndërrua në një tragjedi, pasi një avion luftarak Phantom u rrëzua gjatë një demonstrimi, duke shkaktuar vdekjen e dy pilotëve.

Sipas informacioneve, të dy pilotët, me kombësi greke, u nxorën të pajetë nga rrënojat e avionit të Forcave Ajrore Greke. Në vendngjarje shkuan me urgjencë dy ambulanca dhe dy motoçikleta të EKAB-it, si dhe forcat e EMAK-ut dhe njësi të tjera speciale ushtarake.

Avioni u rrëzua gjatë demonstrimit, ndërsa qindra njerëz po ndiqnin shfaqjen nga larg. Sipas dëshmitarëve, avioni dukej se lëshonte tym përpara se të rrëzohej.

Fatkeqësisht, skenari më i keq u konfirmua, pasi dy pilotët nuk arritën të aktivizonin sistemin e katapultimit.

Bordi i Hetimit të Aksidenteve Ajrore ka nisur punën për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Në hetim pritet të përdoren edhe pamjet e kamerave të organizatorëve, si dhe komunikimet e ekuipazhit me kullën e kontrollit.

Sipas informacioneve, nga fragmentet e avionit janë plagosur edhe dy civilë, të cilët janë dërguar në spitalin e Halkidës.

Pamjet e publikuara nga mediat greke tregojnë motorin e djegur të avionit pas rrëzimit, ndërsa flakët përfshinë zonën ku përfundoi Phantom-i.

Avioni luftarak, i cili i përkiste Skuadronit 338 të Andravidës, dyshohet se përfundoi në një fabrikë pajisjesh bujqësore të quajtur “Pseka”. Nuk është ende e qartë nëse avioni u rrëzua pikërisht në këtë pikë apo përfundoi aty pas përplasjes.

Fabrika u përfshi nga flakët, ndërsa sipas informacioneve nuk kishte persona brenda saj.

Avioni ishte ngritur në ajër dhe kishte kryer manovrat e para, përpara se të drejtohej paralel me pistën. Më pas, gjatë një manovre, ai u rrëzua.

Spikeri i Shfaqjes së Fluturimeve të Athinës dëgjohet teksa thotë: “Shiko Fantazmën duke lëvizur paralel me vijën e horizontit”.

Vetëm pak çaste më vonë, nga turma dëgjohen thirrjet: “Oh, ai ra!”.

Të dhëna për F-4E Phantom II

Sipas të dhënave zyrtare të Forcave Ajrore Greke, F-4 Phantom II është një avion luftarak i prodhuar në Shtetet e Bashkuara. F-4-at e parë dolën nga linja e prodhimit në vitin 1963.

Greqia bleu Phantomët e parë në vitin 1974, në kuadër të programit mbrojtës “Peace Icarus”. Më pas, 36 avionë Phantom grekë u modernizuan me sisteme elektronike moderne përmes programit “Peace Icarus 2000”, duke u zgjatur kështu edhe afati i tyre operacional.

Karakteristikat teknike të F-4E Phantom II:

Ekuipazhi: 2 persona

Motorë: 2

Motorët: General Electric J79 me pas-djegës

Forca e shtytjes: 17,900 paund

Hapja e krahëve: 11.7 metra

Gjatësia: 19.1 metra

Shpejtësia maksimale: 2,370 km/orë ose Mach 2.2

Lartësia maksimale: mbi 15,240 metra

Έπεσε Phantom στο Athens Flying Week Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. pic.twitter.com/dyWiOGv9Aa

🚨 GÖSTERİ UÇUŞU FACİAYLA SONUÇLANDI!Yunanistan’daki Athens Flying Week’te Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-4 Phantom, Tanagra Hava Üssü’ndeki gösteri uçuşunda düştü.Savaş uçağının ardından gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/T2RhdAv3Or

Video footage captures the exact moment the Greek F-4 Phantom crashed in Athens.It hit the ground coming out of a turn. https://t.co/dJy6wRLRsW pic.twitter.com/yVBfrTp5fT

#Τανάγρα συντριβή #Phantom Athens Flying Week 2026. pic.twitter.com/GEHQsnlToP

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