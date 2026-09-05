Pasojat e zjarrit të madh, Tavo publikon pamjet: Vijon puna për rikthimin e normalitetit në Himarë
Kryebashkiaku i Himarës, Vangjel Tavo, ka publikuar pamje nga situata në zonat e prekura nga zjarri i madh i një dite më parë, ku duken dëmet e shkaktuara nga flakët.
Tavo bën me dije se, pas një nate të vështirë, puna në terren vijon për shuarjen përfundimtare të vatrave dhe rikthimin gradual të normalitetit.
Me ndihmën e ndërhyrjes nga ajri, u bë e mundur eliminimi i vatrave ku ndërhyrja nga toka ishte e pamundur.
Forcat zjarrfikëse vijuan punën edhe në orët e para të mëngjesit, duke shuar trungjet e ullinjve që vazhdonin të digjeshin.
Ndërkaq, punonjësit e Bashkisë Himarë janë angazhuar për largimin e mbetjeve të shkaktuara nga zjarri dhe rikthimin gradual të normalitetit në zonat e prekura.
Ndërsa vijon evidentimi i dëmeve të shkaktuara, Tavo thekson se pamjet e sotme duhet të shërbejnë si një moment reflektimi për pasojat e rënda që mund të shkaktojë zjarri, qoftë ai aksidental apo i qëllimshëm.
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