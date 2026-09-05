Zjarr në Tropojë, flakët përfshijnë masivet pyjore mbi 100-vjeçare në Nikaj-Mërtur
Një vatër zjarri është shfaqur këtë të shtunë në zonën e Nikaj-Mërturit, në Tropojë, konkretisht në Lugun e Ndërmajës, duke përfshirë nga flakët masive pyjore me pemë mbi 100-vjeçare.
Situata në Tropojë, ndryshe nga zona të tjera të vendit, kishte qenë e qetë deri më tani, pa raste të raportuara gjatë kësaj periudhe.
Zjarri përbën një kërcënim serioz për masivet pyjore të zonës, veçanërisht për pemët shekullore, duke e bërë ndërhyrjen e shpejtë të strukturave përgjegjëse të domosdoshme për frenimin e përhapjes së flakëve.
Për situatën ka reaguar edhe deputeti i Partisë Demokratike, Isuf Çelaj, i cili u ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që të “angazhohen me të gjitha mjetet e forcat për fikjen e kësaj vatre zjarri”.
“Pas gjithë kësaj periudhe të vapës dhe rasteve të shumta të zjarrvënies në zona të ndryshme të vendit, deri sot në këtë moment në Tropojë nuk ka pasur asnjë rast të zjarrëvënies, por sot në zonën e Nikaj Mërturit, pikërisht në Lugun e Ndërmajës, masivet mbi 100-vjeçare janë përfshirë nga flakët!!! Thirrja ime shkon për të gjitha institucionet e agjencitë përgjegjëse si Bashkia, Prefektura e AEC e Republikës që të angazhohen me të gjitha mjetet e forcat për fikjen e kësaj vatre zjarri”, shkruan deputeti Çelaj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.