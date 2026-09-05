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05 Sep 2026
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Zjarri në Himarë/ Nis evidentimi i dëmeve, Bashkia në terren për familjet e prekura Zjarr në Shkodër, flakët përfshijnë Bardhajn dhe Myselimin, ndërhyhet me helikopter Pasojat e zjarrit të madh, Tavo publikon pamjet: Vijon puna për rikthimin e normalitetit në Himarë Zjarr në Tropojë, flakët përfshijnë masivet pyjore mbi 100-vjeçare në Nikaj-Mërtur Haxhiu për Nënë Terezën: Një grua shqiptare që u bë ndërgjegje e njerëzimit
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Politika

Zjarri në Himarë/ Nis evidentimi i dëmeve, Bashkia në terren për familjet e prekura

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evidentimi i

Pas zjarrit të përmasave të mëdha që përfshiu Himarën gjatë ditës së djeshme, ka nisur evidentimi i dëmeve të shkaktuara, me qëllim identifikimin e familjeve të prekura dhe vlerësimin e nevojave për ndihmë dhe dëmshpërblim.

Këtë e ka bërë të ditur kryebashkiaku i Himarës, Vangjel Tavo, përmes një postimi në rrjetet sociale, ku njofton se komisioni i ngritur nga Bashkia Himarë ndodhet në terren dhe po vijon verifikimin dhe evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri, si dhe identifikimin e rasteve që kanë nevojë për mbështetje.

Tavo u ka bërë thirrje banorëve të zonave të prekura që, për të raportuar dëme apo për çdo nevojë për ndihmë, të kontaktojnë Drejtorinë e Emergjencave pranë Bashkisë Himarë.

“Komisioni i ngritur nga Bashkia Himarë ndodhet në terren dhe po vijon verifikimin dhe evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri, si dhe identifikimin e rasteve që kanë nevojë për mbështetje.

U bëjmë thirrje banorëve të zonave të prekura që, për të raportuar dëme apo për çdo nevojë për ndihmë, të kontaktojnë Drejtorinë e Emergjencave pranë Bashkisë Himarë”, shkruan Tavo.

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