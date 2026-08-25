“Travel off Path”: Shqipëria fiton terren në Mesdhe, Saranda kryeson bumin turistik
– Shqipëria po konsolidohet si një prej destinacioneve turistike me rritjen më të shpejtë në Mesdhe, me Sarandën në qendër të vëmendjes, shkruan Vinicius Costa në një artikull të botuar në median amerikane “Travel off Path”.
Plazhet me ujëra bruz, peizazhet natyrore, afërsia me Greqinë dhe çmimet relativisht të përballueshme po e kthejnë qytetin në një alternativë gjithnjë e më tërheqëse kundrejt destinacioneve të njohura dhe më të shtrenjta të Mesdheut.
Nga Ksamili dhe Butrinti te Syri i Kaltër, Riviera Shqiptare ofron një kombinim të plazheve, historisë dhe natyrës që po tërheq gjithnjë e më shumë vizitorë.
Destinacioni mesdhetar me rritjen më të shpejtë, aktualisht ndodhet në Gadishullin Ballkanik.
Këtu turizmi lidhet më pak me resortet luksoze dhe baret e plazhit të mbushura me influencerë, dhe më shumë me rrugët panoramike që përshkojnë shkëmbinjtë, gjiret me ujëra bruz, darkat e gjata dhe të qeta, të shoqëruara me një gotë raki.
“Travel Off Path” e konsideron tashmë Shqipërinë zyrtarisht një nga destinacionet në rritje të Evropës Jugore.
Sipas artikullit, vendi ka regjistruar më shumë se 12,4 milionë vizitorë këtë vit, dhe kjo rritje nuk lidhet me planet e diskutueshme të Jared Kushner për ndërtimin e një resorti.
Sipas medias amerikane, një pjesë e rëndësishme e këtij suksesi lidhet me Sarandën, qytetin bregdetar që përshkruhet si një prej destinacioneve kryesore të Rivierës Shqiptare.
Një destinacion ende i paprekur i parajsës mesdhetare, pranë Greqisë
Nëse jeni të njohur me destinacionet verore evropiane, me shumë gjasa keni dëgjuar ose keni vizituar Korfuzin, një prej destinacioneve më të njohura turistike të Greqisë.
Ajo që shumë turistë nuk e kuptojnë, ose të paktën nuk e kuptonin më parë, është se ishulli i famshëm jonian ndodhet vetëm rreth 29 kilometra nga Saranda, në pjesën kontinentale të Ballkanit.
Shqipëria dikur konsiderohej një destinacion relativisht i panjohur në Evropë, por kjo ndryshoi pasi u përhapën lajmet për malet e qytetet e saj mesjetare piktoreske dhe vijën bregdetare spektakolare. Saranda është në qendër të kësaj rritjeje turistike.
Ajo konsiderohet jozyrtarisht kryeqyteti i Rivierës së Jugut të Shqipërisë, ku ndodhen disa prej plazheve më të njohura të vendit.
Saranda, një prej destinacioneve kryesore bregdetare të Shqipërisë
Për shkak të zhvillimit të shpejtë dhe infrastrukturës turistike që ende është në proces zhvillimi, qytetet bregdetare shqiptare ofrojnë përvoja të ndryshme.
Plazhet janë spektakolare pothuajse kudo, por qytetet përreth tyre nuk janë gjithmonë në të njëjtin nivel.
Durrësi, për shembull, përshkruhet si më industrial dhe i urbanizuar, ndërsa Dhërmiu ka një qendër të kufizuar urbane dhe më pak jetë gjatë gjithë vitit.
Saranda, nga ana tjetër, paraqitet si një prej qyteteve më të kompletuara bregdetare të Shqipërisë.
Qyteti ka një shëtitore të gjatë përgjatë detit me ujëra blu të thellë, një numër të madh hotelesh dhe restorantesh, që qëndrojnë të hapura deri në fund të sezonit, si dhe plazhe urbane të përshtatshme për not.
Saranda ofron gjithashtu një numër të madh baresh dhe aktivitetesh të natës pranë detit, duke e bërë atë një prej destinacioneve më të njohura për jetën verore në Ballkan.
Qyteti nuk përshkruhet si një destinacion klasik i Evropës së Vjetër. Nuk ka një qytet të vjetër mesjetar me rrugica me kalldrëm dhe kisha gotike, apo një katedrale madhështore.
Megjithatë, në kodrat mbi qytet ndodhet një kështjellë spektakolare me pamje nga bregdeti.
Vetë Saranda është zhvilluar kryesisht përmes ndërtimeve moderne, me pallate apartamentesh dhe struktura turistike përgjatë vijës bregdetare.
Për turistët që kërkojnë një destinacion perfekt për fotografi, autori sugjeron Korfuzin.
Por për ata që kërkojnë një bazë më të përballueshme për të eksploruar Rivierën Shqiptare, Saranda konsiderohet një zgjedhje shumë e mirë.
Çmimet mesatare në Rivierën Shqiptare në vitin 2026
- Hotel ekonomik/bujtinë: 35–64 dollarë nata
- Hotel i mirë i kategorisë së mesme me pamje nga deti: 82–129 dollarë nata
- Byrek ose mëngjes i thjeshtë: 1,20–3,50 dollarë
- Birrë: 1,75–3 dollarë
- Kokteje në baret e plazhit: 5–8 dollarë
- Drekë e thjeshtë: 6–11 dollarë
- Vakt në restorant: 12–21 dollarë
- Darkë me prodhime deti: 18–29 dollarë
Autori thotë se gjatë një vizite të mëparshme në Sarandë ka provuar peshkun e pjekur dhe karkalecat në “Markata Don Peshk”, duke theksuar se çmimet ishin rreth 40–50% më të ulëta se në resortet kryesore të Mesdheut Perëndimor.
Ai përmend gjithashtu “Ftelea Fish Taverna”, një restorant më i vogël me prodhime deti, larg zonave më turistike të bregdetit.
Sipas autorit, për shkak të rritjes së çmimeve në Shqipëri vitet e fundit, turistët duhet të llogarisin rreth 20–30 dollarë për një vakt me tre pjata, sallatë dhe një birrë në një restorant të mirë dhe të frekuentuar nga vendasit.
A është Shqipëria e sigurt për turistët amerikanë?
Artikulli e konsideron Shqipërinë një destinacion përgjithësisht të sigurt për turistët.
Sipas “Traveler Safety Index”, Shqipëria vlerësohet me 88 pikë nga 100. Problemet kryesore të raportuara nga vizitorët lidhen me vjedhjet e vogla në zonat turistike dhe mashtrimet.
Artikulli këshillon turistët të tregohen të kujdesshëm me sendet personale dhe të kenë kujdes gjatë qëndrimit në zonat më të frekuentuara.
Cilat vende mund të vizitoni dhe çfarë aktivitetesh mund të bëni në Rivierën Shqiptare?
Ksamili
Saranda është një pikënisje e mirë, por shëtitja përgjatë bregdetit mund të përfundojë brenda 30–45 minutash.
Për një qëndrim më të gjatë, turistët mund të eksplorojnë destinacionet e tjera të Rivierës.
Një prej tyre është Ksamili, rreth 16 kilometra në jug të Sarandës, i njohur për disa prej plazheve më të bukura të Shqipërisë dhe të Ballkanit.
Plazhet me rërë të bardhë dhe ujërat jashtëzakonisht bruz, janë ndër atraksionet kryesore të zonës.
Megjithatë, popullariteti i Ksamilit është rritur ndjeshëm dhe sot ai është shumë më i mbushur me turistë dhe më i shtrenjtë se në të kaluarën.
Për ata që vizitojnë Shqipërinë në shtator, kur temperaturat mbeten ende të përshtatshme për plazh, rekomandohet të shkojnë herët, për të gjetur një vend parkimi dhe një hapësirë të përshtatshme në plazh.
Një alternativë është Pema e Thatë, një klub plazhi në jug të zonës kryesore të Ksamilit.
Butrinti
Për turistët e interesuar për historinë e lashtë, Butrinti është një prej destinacioneve që nuk duhet humbur.
Parku arkeologjik përfshin një zonë të gjerë me rrënoja greko-romake, ku spikat teatri antik, ndërsa përreth shtrihen ligatina, pellgje dhe zona me kallamishte.
Peizazhi përreth rrënojave krijon një atmosferë të veçantë. Në pjesën e sipërme ndodhet edhe Kështjella Veneciane, ku vizitorët mund të shohin një muze të vogël që paraqet historinë e këtij vendbanimi të rëndësishëm të lashtë dhe rolin e tij si qendër tregtare në hapësirën joniane.
Nga kështjella ofrohet një pamje e gjerë e bregdetit të Rivierës së Jugut dhe ishujve grekë në distancë.
Syri i Kaltër
Syri i Kaltër përshkruhet si një prej burimeve natyrore më mbresëlënëse në Shqipëri.
Autori thekson se ngjyrat blu dhe bruz të ujit ishin ndër më të veçantat që kishte parë.
Për të arritur te burimi duhet të përshkohet një rrugë në këmbë nga zona e parkimit.
Përgjatë shtegut ndiqet një përrua me ujëra të kristalta, ndërsa në fund shfaqet burimi i madh në formën e një grope të thellë natyrore.
Thellësia e saktë e burimit ende nuk është përcaktuar plotësisht, pasi ai lidhet me një rrjet nëntokësor karstik.
Për këtë arsye, artikulli këshillon që vizitorët të tregohen të kujdesshëm dhe të mos futen në ujërat e ftohta pa vlerësuar kushtet.
Pranë burimit ndodhet edhe “Taverna Muzina”, ku mund të konsumohet troftë e pjekur me një çmim shumë të ulët.
Në përfundim, artikulli e paraqet Shqipërinë, dhe veçanërisht Sarandën dhe Rivierën Shqiptare, si një prej destinacioneve mesdhetare me rritjen më të shpejtë, duke veçuar plazhet, çmimet relativisht të përballueshme, afërsinë me Greqinë dhe pasurinë historike e natyrore të zonës. /
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