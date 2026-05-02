☁️
Tiranë 19°C · Vranët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,258 ▲ +0.55% ETH $2,306 ▼ -0.04% XRP $1.3872 ▲ +0.17% SOL $84.0700 ▼ -0.42%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.94 ▼2.98 % ARI 4,645 ▲0.32 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
02 May 2026
Breaking
Eksperti paralajmëron: Pyjet e Shqipërisë kërkojnë ndërhyrje urgjente Shqipëria, në krye të destinacioneve të volitshme sipas BBC Travel Shkodër — Arrestohet 19-vjeçari pasi u kap me pistoletë, municion e thikë Tensionet në garën për kreun e PD-së: Berisha akuzon Salianjin, Salianji kundërpërgjigjet Regjistrimi i automjeteve tanimë me kushte të reja, MPB tregon detajet
Menu
Bota

Trump hodhi poshtë ofertën e Iranit për paqe, zbulohen kushtet e Teheranit

· 2 min lexim

Presidenti Donald Trump tha se nuk ishte “i kënaqur” me propozimin e fundit iranian për të zgjidhur konfliktin, teksa tani kanë dal pak detaje. “Ata po

Presidenti Donald Trump tha se nuk ishte “i kënaqur” me propozimin e fundit iranian për të zgjidhur konfliktin, teksa tani kanë dal pak detaje.

“Ata po kërkojnë gjëra me të cilat unë nuk mund të pajtohem”, u tha Donald Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë dje, pa dhënë hollësi.

Ndërkohë, një zyrtar i lartë iranian ka përshkruar elementët e marrëveshjes që janë në tryezë:

1-Lufta përfundon me një garanci se Izraeli dhe SHBA-të nuk do të sulmojnë përsëri;

2-Irani hap Ngushticën e Hormuzit

3-SHBA-të heqin bllokadën e tyre

4-Bisedimet e ardhshme mbi programin bërthamor të Iranit do të mbahen në këmbim të heqjes së sanksioneve nga SHBA-të

5-Uashingtoni njeh të drejtën e Iranit për të pasuruar uranium për qëllime paqësore, edhe nëse Irani pranon ta pezullojë atë.

“Sipas këtij kuadri, negociatat mbi çështjen më të ndërlikuar bërthamore janë zhvendosur në fazën përfundimtare për të krijuar një atmosferë më të favorshme”, tha zyrtari.

Uashingtoni ka thënë vazhdimisht se nuk do ta përfundojë luftën pa një marrëveshje që e pengon Iranin të pajiset me armë bërthamore.

Në vitin 2018, Trump i tërhoqi SHBA-të nga një marrëveshje historike e hartuar për të parandaluar Iranin të pajiset me armë bërthamore, e cila ishte arritur nga Barack Obama dhe Irani në vitin 2015.

Sipas marrëveshjes, Irani ra dakord të zvogëlojë rezervat e uraniumit me 98% dhe të mbajë nivelin e pasurimit të uraniumit në 3.67%, nën nivelin e pasurimit të nevojshëm për të krijuar një bombë.

Niveli i uraniumit të pasuruar i nevojshëm për të operuar një central bërthamor është midis 0.7% dhe 5%, ndërsa armët bërthamore zakonisht përdorin uranium të pasuruar 90%, sipas Shoqatës Botërore Bërthamore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu