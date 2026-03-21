☁️
Tiranë 16°C · Vranët 21 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
₿ CRYPTO
BTC $70,722 ▲ +0.53% ETH $2,155 ▲ +0.64% XRP $1.4366 ▼ -0.57% SOL $90.0700 ▲ +0.9%
21 Mar 2026
Breaking
Menu
Bota

Trump kërcënon NATO-n dhe Europën: Nëse nuk na ndihmoni për Hormuzin, do të marr Groenlandën

· 2 min lexim

Pasi i cilësoi frikacakë, Donald Trump ka vijuar sulmet ndaj aleatëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.

Në një postim në rrjetet sociale, presidenti amerikan madje shkon më tej.

Ai kërcënon se SHBA-të do të marrin Groenlandën nëse aleatët nuk e ndihmojnë për të zhbllokuar Ngushticën e Hormuzit.

Ja postimi i Donald Trump:

“Nëse të ashtuquajturit ‘aleatë’ të NATO-s vazhdojnë refuzimin e tyre për të ndihmuar në hapjen e ngushticës së Hormuzit, gjë që do të ishte shumë e lehtë, e shpejtë, e thjeshtë dhe e sigurt për ta bërë, tani që lufta është fituar në masë të madhe, mund të më duhet të riafirmoj angazhimin tonë për sigurimin e Grenlandës për sigurinë tonë kombëtare. Sinqerisht shpresoj që të mos vijë deri aty, por do të shohim. Topi është në fushën e Europës. E kemi financuar NATO-n për dekada, pa marrë asgjë në këmbim, tani është koha që ata të na shpërblejnë në një mënyrë apo në një tjetër. Unë rindërtova ushtrinë tonë, më të fortën në botë, në mandatin tim të parë, dhe do ta përdor atë në maksimum për të siguruar sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe të botës, në çfarëdo mënyre që e shoh të arsyeshme. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje. – Presidenti DJT”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

