Trump kërcënon të “marrë” Kubën mes krizës energjetike në të gjithë ishullin
Kuba nuk ka marrë dërgesa nafte që nga fillimi i janarit mes presionit të SHBA-së, duke përkeqësuar krizën humanitare në ishull.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka premtuar të marrë kontrollin e Kubës, ndërsa kombi ishullor u zhyt në errësirë totale pasi rrjeti i tij kombëtar i energjisë u shemb për shkak të një bllokade të vazhdueshme të naftës të imponuar nga Uashingtoni.
“E dini, gjithë jetën time kam dëgjuar për Shtetet e Bashkuara dhe Kubën. Kur do ta bëjnë Shtetet e Bashkuara këtë?” u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të hënën.
“Unë besoj se do të… kem nderin të marr Kubën,” tha Trump.
“Nëse e liroj, e marr – mendoj se mund të bëj çfarë të dua me të. Ju doni ta dini të vërtetën. Ata janë një komb shumë i dobësuar tani.”
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Havana mbi komentet e Trump.
Kërcënimi vjen në mes të një ndërprerjeje totale të energjisë në ishullin e Karaibeve, me Unionin Nacional Electrica de Cuba (UNE) që njoftoi se “mbyllja e plotë e rrjetit kombëtar” e ka lënë kombin prej 10 milionë banorësh pa energji. Kompania shtetërore tha se po punonte për të rivendosur rrjedhat e energjisë elektrike.
Ministria e Energjisë dhe Minierave vuri në dukje gjithashtu një “shkëputje të plotë” të sistemit elektrik të vendit në X dhe tha se po hetonte, duke vënë në dukje se nuk kishte defekte në njësitë që ishin në funksion kur rrjeti u shemb.
Media shtetërore raportoi më vonë se ekipet kishin rikthyer energjinë për 5 përqind të banorëve të Havanës, që përfaqësojnë rreth 42,000 klientë, si dhe disa spitale në të gjithë ishullin. Zyrtarët thanë se do t’i jepnin përparësi sektorit të komunikimit më pas, duke paralajmëruar se qarqet e vogla të rikthyera deri më tani mund të dështonin përsëri.
Ishte ndërprerja e tretë e madhe në Kubë gjatë katër muajve të fundit.
Rrjeti i vjetëruar i Kubës është gërryer në mënyrë drastike vitet e fundit, duke çuar në ndërprerje të përditshme dhe një rritje të ndërprerjeve në të gjithë ishullin. Por qeveria gjithashtu ia ka fajësuar problemet e saj një bllokade energjitike të SHBA-së pasi Trump, në janar, paralajmëroi për tarifa për çdo vend që shet ose furnizon naftë Kubës.
Administrata e tij ka thënë hapur se po kërkon ndryshim regjimi në Kubën e udhëhequr nga komunistët.
Nuk është importuar asnjë naftë në Kubë që nga 9 janari, mes fushatës së presionit të SHBA-së.
Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se Kuba ka marrë vetëm dy anije të vogla që transportonin importe nafte këtë vit, duke cituar të dhënat e gjurmimit të anijeve SEG që shqyrtoi.
Më parë këtë muaj, një ndërprerje e energjisë elektrike preku dy të tretat e vendit, kryesisht në qendër dhe perëndim, për më shumë se një ditë pas një avarie në termocentralin Antonio Guiteras, më i madhi i ishullit. Një ndërprerje tjetër e madhe preku Kubën perëndimore në fillim të dhjetorit.
Veprimet e SHBA-së kanë tensionuar më tej problemet ekonomike të Kubës prej vitesh, duke shkaktuar një krizë humanitare mes mungesave të përhapura të karburantit, ushqimit dhe ilaçeve.
Kushtet kanë nxitur trazira të rralla publike në ishull, me protestuesit që dogjën një zyrë të Partisë Komuniste gjatë fundjavës. Grupet e të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar kundër çdo përpjekjeje të SHBA-së për të mbledhur mospajtim duke përkeqësuar kushtet e jetesës për banorët.
Tomás David Velazquez Felipe, një banor 61-vjeçar i Havanës, i tha agjencisë së lajmeve Associated Press (AP) se ndërprerjet e pandërprera e bëjnë atë të mendojë se kubanezët që munden duhet thjesht të mbledhin plaçkat dhe të largohen nga ishulli. “Ajo pak që kemi për të ngrënë është plaçkë,” tha ai. “Populli ynë është shumë i vjetër për të vazhduar të vuajë.”
Mercedes Velazquez, një banore 71-vjeçare kubaneze, u ankua për një tjetër ndërprerje të energjisë.
“Jemi këtu duke pritur të shohim se çfarë do të ndodhë”, i tha ajo AP-së, duke shtuar se kohët e fundit dha një pjesë të një supe që kishte bërë ndërsa ishte ende e freskët, në mënyrë që të mos e hidhte. “Gjithçka shkon keq.”
Administrata Trump po pret që Presidenti Kuban Miguel Diaz-Canel të largohet nga pushteti, ndërsa Uashingtoni vazhdon të negociojë me qeverinë kubaneze për të ardhmen e kombit ishullor, raportoi AP, duke cituar një zyrtar amerikan dhe një burim me njohuri për bisedimet midis Uashingtonit dhe Havanës.
Burimi, i cili foli në kushte anonimiteti, nuk ofroi asnjë detaj se kë mund të dëshirojë administrata të shohë të vijë në pushtet, raportoi AP.
Trump, i cili më parë ka sugjeruar një “marrje miqësore” të Kubës, tha të dielën se Kuba “dëshiron të bëjë një marrëveshje”.
Zyrtarët e tij të lartë kanë premtuar gjithashtu se Uashingtoni do të vazhdojë të ndjekë një qasje militariste ndaj Amerikës Latine, edhe pse SHBA-të luftojnë një luftë kundër Iranit përkrah Izraelit.
Ndërkohë, Diaz-Canel konfirmoi për herë të parë javën e kaluar se qeveria e tij kishte zhvilluar bisedime me administratën Trump.
Veçmas, qeveria e Diaz-Canel të hënën u bëri një ftesë kubano-amerikanëve dhe të mërgimtarëve të tjerë që jetojnë jashtë vendit për të investuar dhe për të zotëruar biznese në ishull dhe për t’u përfshirë në projekte në shkallë të gjerë, duke përfshirë ato që lidhen me infrastrukturën, sipas mediave shtetërore.
Zëvendëskryeministri Oscar Perez-Oliva Fraga tha se këtyre kubanezëve do t’u lejohet të bashkëpunojnë me kompani private kubane dhe të krijojnë lidhje me entitete shtetërore dhe private kubane.
Perez-Oliva tha se qeveria do të japë gjithashtu tokë nën uzufrukt për zhvillimin e projekteve të caktuara.
Ai tha se kubanezët që jetojnë jashtë vendit do të jenë gjithashtu në gjendje të hapin llogari bankare në valutë të huaj në bankat kubaneze, gjë që do të lehtësojë transaksionet.
