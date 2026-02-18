Trump kerkon që qeveria që ai drejton t’i paguajë atij miliarda.
Nga të gjitha mënyrat se si Presidenti Trump ka shtyrë kufijtë e pushtetit ekzekutiv, njëra bie veçanërisht në sy për juristët dhe institucionet mbikëqyrëse.
Presidenti kërkon që qeveria që ai drejton t’i paguajë atij miliarda dollarë.
Trump ka paraqitur disa kërkesa, duke argumentuar se është dëmtuar nga hetimet e Departamentit të Drejtësisë dhe nga publikimi i deklaratave të tij tatimore vite më parë. Tani u takon të emëruarve të tij politikë të vendosin nëse do të arrijnë një marrëveshje me shefin e tyre — dhe për sa para nga taksat e qytetarëve.
“Ka një konflikt të hapur interesi me Trump që ndodhet në të dyja anët e kërkesës,” tha Edward Whelan, ish-avokat në Departamentin e Drejtësisë dhe konservator politik, i cili dikur ka qenë ndihmës i gjyqtarit të ndjerë Antonin Scalia. “Është e papranueshme që ai dhe ata që i përgjigjen atij të vendosin se si duhet të reagojë qeveria ndaj këtyre pretendimeve të tepruara.”
Çështje të pambyllura
Për Trump, ngritja e padive — përfshirë edhe ato të pabazuara ose me pak gjasa suksesi — ka qenë prej kohësh një praktikë e zakonshme, një mënyrë për të shprehur pakënaqësinë. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, duke folur në sfond sepse nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht, tha se këto kërkesa përfaqësojnë çështje të pambyllura për presidentin.
Është e qartë se ato e kanë shqetësuar. Në dhjetor, Trump ishte në Karolinën e Veriut, pranë përfundimit të një fjalimi për ekonominë, kur papritur nisi të fliste për kontrollin e FBI-së në resortin e tij në Florida në vitin 2022.
“I kisha këto kafshë që përpiqeshin të më sulmonin në Mar-a-Lago,” tha ai. “Hynë në dollapin e gruas sime.”
Agjentët federalë sekuestruan dokumente të klasifikuara nga një banjë, një sallë balloje dhe një zyrë, si pjesë e një hetimi të gjerë dhe të miratuar nga gjykata për mbajtje të paligjshme sekretesh shtetërore dhe pengim të drejtësisë.
Presidenti e pa atë kontroll si një sulm, pjesë e një përdorimi të politizuar të qeverisë kundër tij personalisht. Kështu, ai paraqiti një kërkesë pranë Departamentit të Drejtësisë, duke kërkuar 230 milionë dollarë për operacionin në Florida dhe për një hetim të mëparshëm mbi lidhjet e fushatës së tij me Rusinë.
“Dhe ata thonë, e dini, që s’ka pasur kurrë një rast si ky,” tha presidenti në një tubim këtë dhjetor, duke imituar zërin e një spikeri lajmesh. “‘Donald Trump padit Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump bëhet president. Dhe tani Donald Trump duhet të zgjidhë padinë.’”
Trump ishte jashtë detyrës kur u paraqitën fillimisht kërkesat administrative. Hetimi për Rusinë përfundoi pa akuza ndaj tij. Më pas, pasi fitoi zgjedhjet e vitit 2024, Departamenti i Drejtësisë hoqi dorë nga apelimi i çështjes së dokumenteve të klasifikuara kundër tij në Florida. Tani Trump gjendet në të dyja anët e konfliktit.
“Por a nuk është një pozitë e çuditshme?” tha ai në tubim. “Duhet të bëj marrëveshje. Negocioj me veten.”
“Një rend madhësie më i madh”
Në Departamentin e Drejtësisë ekziston një proces për ata që pretendojnë se janë dëmtuar nga qeveria federale.
Normalisht, këto kërkesa vlerësohen nga juristë karriere. Ato rrallë përfshijnë hetime penale të profilit të lartë si ato ndaj Trump.
“Disa janë raste të zakonshme,” tha Rupa Bhattacharyya, ish-avokate e Departamentit të Drejtësisë që ka vlerësuar pretendime të tilla. “Automjetet postare përfshihen në aksidente, mjekët e Departamentit të Veteranëve paditen për neglizhencë mjekësore, njerëzit rrëshqasin e bien në ndërtesa federale.”
Edhe në rastet më serioze, si ato që përfshinin dëmtime të personave që pastronin pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, pagesat pothuajse kurrë nuk kanë kaluar 10 milionë dollarë.
Trump kërkon shumë më tepër — 23 herë më shumë — për hetimet e Departamentit të Drejtësisë kundër tij.
“Dyqind e tridhjetë milionë dollarë do të ishin një shumë disa herë më e madhe se çdo marrëveshje administrative që departamenti ka pranuar ndonjëherë në një rast sipas Aktit Federal për Kërkesat ndaj Qeverisë,” tha Bhattacharyya.
Zakonisht, Departamenti i Drejtësisë do t’i kundërshtonte këto kërkesa në gjykatë dhe do të mbronte punën e prokurorëve dhe agjentëve të FBI-së. Në këtë rast, ai do të kishte edhe mbrojtje të forta ligjore, pasi një gjyqtar federal kishte miratuar kontrollin në pronën e Trump në Mar-a-Lago, duke gjetur bazë të arsyeshme dyshimi.
Duke pasur parasysh shumën në lojë, vendimin përfundimtar do ta merrnin drejtuesit më të lartë të Departamentit të Drejtësisë — çka shton një tjetër ndërlikim.
Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi dhe zëvendësi i saj, Todd Blanche, kanë qenë më parë avokatë personalë të Trump. Zyrtari i tretë në hierarki, Stanley Woodward, përfaqësonte shërbëtorin e Trump, i akuzuar si bashkëpunëtor në çështjen e Mar-a-Lago.
“Frika e shumëkujt është se Departamenti i Drejtësisë thjesht do të dorëzohet dhe do ta pyesë Donald Trumpin individ sa para duhet t’i kalojë administrata e Donald Trumpit atij,” tha Whelan.
Në një intervistë të fundit për NBC, Trump nuk e hodhi poshtë idenë se ai mund të ishte vendimmarrësi final. “Epo, çfarë do të bëja? Do t’u thosha të më paguajnë, por 100% të parave do t’i jap për bamirësi,” tha presidenti.
Një padi prej 10 miliardë dollarësh
Por Trump nuk ishte i zemëruar vetëm për hetimet e vjetra të Departamentit të Drejtësisë. Ai kishte edhe llogari të tjera për të mbyllur. Muajin e kaluar ai paraqiti një tjetër kërkesë kundër qeverisë federale: një padi prej 10 miliardë dollarësh për publikimin në vitin 2019 të deklaratave të tij tatimore nga një kontraktor i Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme (IRS).
Ekspertët e së drejtës tatimore thonë se rasti ka mangësi të mëdha. Së pari, duket se afati i parashkrimit ka skaduar. Për më tepër, publikimi ndodhi gjatë mandatit të parë të Trump, kështu që presidenti po padit qeverinë për veprime që ndodhën kur ai vetë ishte në krye. Kontraktori aktualisht po vuan dënimin me burg për publikimin.
Demokratët në Kongres u kërkuan shpjegime zyrtarëve të lartë të administratës. Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, tha se ishte çështje për Departamentin e Drejtësisë, i cili po mbron Thesarin dhe IRS-in në këtë proces.
Në një seancë tjetër, Prokurorja e Përgjithshme Bondi nuk dha detaje shtesë, duke thënë se nuk do të komentonte çështje në gjykim.
Një zëdhënës i Departamentit të Drejtësisë tha për NPR: “Në çdo rrethanë, të gjithë zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë ndjekin udhëzimet e zyrtarëve të etikës me karrierë.”
Marrëveshje me para të taksapaguesve
Whelan sugjeroi se një zgjidhje do të ishte pezullimi i çështjes së IRS-it deri sa Trump të mos jetë më president.
Nëse Departamenti i Drejtësisë miraton një marrëveshje, paratë do të vinin nga fondi i gjykimeve — një fond i financuar nga taksapaguesit.
Kjo do të thotë, sipas Bhattacharyya, se “populli amerikan do të mbajë barrën e këtyre kërkesave nëse përgjegjësia i ngarkohet qeverisë.”
Një zëdhënës i ekipit ligjor privat të Trump tha se IRS lejoi gabimisht një punonjës të motivuar politikisht të publikonte informacione private për Trump, familjen dhe organizatën e tij, të cilat më pas u shpërndanë gjerësisht nga media.
I pyetur nëse është e drejtë që qytetarët amerikanë të paguajnë një marrëveshje kaq të madhe, Trump minimizoi shqetësimet, duke këmbëngulur se çdo shumë e fituar do të shkonte për bamirësi.
“Ata japin para për bamirësi gjithsesi,” tha Trump. “Qeveria jonë jep 40 miliardë dollarë në vit për bamirësi.”
Nuk është e qartë se nga e mori ai këtë shifër. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj pyetjeve për këtë apo për cilat organizata bamirëse do të përfitonin.
Por në një kohë kur shumë amerikanë thonë se shqetësimi i tyre kryesor është kostoja e jetesës dhe përballimi i shpenzimeve, ideja që presidenti të përfitojë një shumë kaq të madhe nga qeveria që ai drejton mund të mos pritet mirë nga votuesit — edhe nëse paratë do të dhuroheshin për bamirësi.