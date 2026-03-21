Trump lë të kuptohet se do ta “qetësojë” luftën me Iranin, ndërsa SHBA-të dërgojnë më shumë trupa në rajon
Trump thotë se nuk po kërkon një armëpushim me Iranin, ndërsa mesazhet e përziera nga presidenti amerikan vijnë në mes të një lufte në përshkallëzim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, thotë se po shqyrton mundësinë e “qetësimit” të operacioneve ushtarake në Iran, edhe pse administrata e tij po dërgon 2,500 marinarë shtesë në rajon dhe i kërkon Kongresit më shumë para për të financuar luftën.
Në një postim në rrjetet sociale të premten, Trump tha se SHBA-të “po i afrohen shumë përmbushjes së objektivave tona, ndërsa po shqyrtojmë mundësinë e “qetësimit” të përpjekjeve tona të mëdha ushtarake në Lindjen e Mesme”.
Mesazhet e përziera nga Trump erdhën pasi një rritje tjetër e çmimeve të naftës rrënoi tregjet e aksioneve amerikane. Administrata e tij njoftoi gjithashtu se po hiqte sanksionet ndaj naftës iraniane që tashmë ishte e ngarkuar në anije, një veprim që synonte të ulte çmimet e larta të karburantit.
Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, në një postim në X menjëherë pas mesazhit të Trump, tha se “Presidenti dhe Pentagoni parashikuan se do të duheshin afërsisht 4-6 javë për të arritur këtë mision.
“Nesër [e shtuna] shënon javën e 3-të – dhe Forcat e Armatosura të SHBA-së po bëjnë një punë të jashtëzakonshme”, shkroi Leavitt. “Dita-ditës, Regjimi Iranian po paralizohet dhe aftësia e tyre për të kërcënuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë po dobësohet ndjeshëm.”
Rosiland Jordan i Al Jazeera, duke raportuar nga Uashingtoni, tha se katër deri në gjashtë javë është “shifra e re që vjen nga administrata Trump rreth asaj se kur mund të përfundojë Operacioni Epic Fury”.
“Shtëpia e Bardhë nuk ka qenë kurrë e qartë që nga fillimi i luftës më 28 shkurt se sa do të zgjaste lufta, në sa platforma të ndryshme do të zhvillohej dhe cila do të ishte metrika përfundimtare për SHBA-në që të vendosë të shpallë fitoren”, tha ajo.
Por lufta tre-javore nuk ka treguar shenja zbutjeje, me forcat amerikano-izraelite që sulmojnë kryeqytetin iranian, Teheranin, dhe zonat përreth, ndërsa vendi priti ditën e parë të vitit të ri persian, Novruzin. Të paktën dy persona u vranë nga bombardimet në një zonë banimi në fshatin Dastak në Kiashahr të Iranit verior, tha guvernatori i provincës Gilan.
Ndërkohë, Irani qëlloi dy raketa balistike në bazën ushtarake Diego Garcia në Oqeanin Indian, të drejtuar bashkërisht nga SHBA-të dhe Mbretëria e Bashkuar, raportoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Mehr. Të shtunën.
Izraeli tha se forcat iraniane vazhduan të qëllonin me raketa drejt tij herët të shtunën, ndërsa Arabia Saudite tha se rrëzoi 20 dronë vetëm në disa orë në rajonin lindor të vendit – ku ndodhen instalime të mëdha nafte.
TRUMP: SHBA-të afër përfundimit të objektivave
SHBA-të dhe Izraeli kanë ofruar arsyetime të ndryshueshme për luftën në kohë të ndryshme, nga shpresa për të nxitur një kryengritje që rrëzon udhëheqjen e Iranit deri te eliminimi i programeve të tij bërthamore dhe raketore.
Ndërsa Trump pretendoi se SHBA-të janë “shumë afër” përmbushjes së objektivave të luftës, administrata e tij po lëviz për të forcuar fuqinë e saj të zjarrit në rajon dhe për të kërkuar 200 miliardë dollarë të tjerë nga Kongresi për të financuar luftën.
Më parë këtë javë, SHBA-të ridrejtuan një grup tjetër anijesh sulmuese amfibe që transportonin 2,500 marinarë nga Paqësori në Lindjen e Mesme. Marinsat do t’u bashkohen më shumë se 50,000 trupave amerikane që ndodhen tashmë në rajon.
Trump ka thënë se nuk ka plane për të dërguar forca tokësore në Iran, por gjithashtu ka pohuar se i mban të gjitha opsionet.
Udhëheqësi Suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei të premten tha se Irani u ka dhënë “një goditje marramendëse” armiqve të tij dhe se lufta SHBA-Izrael ndaj vendit të tij ishte një “gabim i madh në llogaritje”.
Në një deklaratë me shkrim të lexuar në televizionin iranian për të shënuar Novruzin, Khamenei vlerësoi qëndrueshmërinë e iranianëve përballë luftës. Khamenei nuk është parë në publik që kur u bë udhëheqës suprem pas sulmeve izraelite që vranë babanë e tij, Ajatollah Ali Khamenei, dhe thuhet se e plagosën atë.
Më shumë se 1,400 njerëz janë vrarë në Iran gjatë luftës, sipas autoriteteve, ndërsa bombardimet izraelite kanë vrarë më shumë se 1,000 njerëz në Liban. Në Izrael, të paktën 18 persona janë vrarë nga raketat iraniane, ndërsa të paktën 13 ushtarë amerikanë kanë vdekur deri më tani, sipas zyrtarëve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.