Trump shpall tarifa të reja ndëshkuese për barnat, kamionët, mobiljet dhe produktet e kuzhinës

Presidenti Trump të enjten shpalli një sërë tarifash ndëshkuese mbi barnat farmaceutike, kamionët e rëndë, dollapët e kuzhinës, mobiljet e banjës dhe mobiljet e veshura me stof, duke thënë se taksat mbi importet e këtyre produkteve do të hyjnë në fuqi më 1 tetor.
Tarifat variojnë nga 25 për qind deri në 100 për qind, me normat më të larta që do të aplikohen mbi çdo produkt farmaceutik të markuar ose të patentuar që hyn në Shtetet e Bashkuara. Ky vendim paraqet rrezik të madh politik, pasi amerikanët mund të përballen me çmime më të larta për ilaçet, ndërsa vendet eksportuese mund të tërhiqen nga dërgesat drejt tregut amerikan.
Z. Trump tha se përjashtime do të bëhen për kompanitë farmaceutike që po ndërtojnë fabrika prodhimi brenda Shteteve të Bashkuara dhe që kanë filluar tashmë ndërtimin.
Këtë vit, ndërsa presidenti ka kërcënuar vazhdimisht me vendosjen e tarifave mbi ilaçet e importuara, shumica e kompanive më të mëdha farmaceutike kanë shpallur plane për të shpenzuar miliarda dollarë në ndërtimin ose zgjerimin e fabrikave në SHBA. Ende mbetet e paqartë se sa shpejt mund të ecin përpara këto projekte.
Z. Trump, i cili përdori rrjetet sociale për të shpallur tarifat e reja, tha se masat do të mbrojnë prodhuesit amerikanë nga “konkurrenca e padrejtë e jashtme”. Ai e arsyetoi vendimin me një “VËRSHIM në shkallë të gjerë” të këtyre produkteve drejt SHBA nga vende të tjera.
“Është një praktikë shumë e padrejtë, por duhet të mbrojmë, për arsye të Sigurisë Kombëtare dhe të tjera, procesin tonë të Prodhimit,” shkroi presidenti.
Kostot më të larta nga tarifat e reja do të ndihen në të gjithë sektorët e ekonomisë, nga ndërtimi dhe shëndetësia deri te logjistika. Presidenti njoftoi gjithashtu se SHBA do të fillojë të vendosë një tarifë 50 për qind mbi importet e dollapëve të kuzhinës, banjës dhe produkteve shoqëruese, një tarifë 30 për qind mbi mobiljet e importuara dhe një tarifë 25 për qind mbi kamionët e huaj.
Tarifat do të aplikohen sipas një ligji të lidhur me sigurinë kombëtare, të njohur si Seksioni 232, që Trump e ka përdorur më parë për të vendosur tarifa mbi çelikun, aluminin, makinat dhe bakrin. Të mërkurën, administrata e tij njoftoi se kishte nisur hetime të reja sipas këtij ligji mbi importet e robotikës, makinerive industriale dhe pajisjeve mjekësore, të cilat mund të sjellin tarifa të tjera.