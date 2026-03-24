Trump vazhdon të pretendojë se ka zhvilluar bisedime me “njerëzit e duhur” në Iran
SHBA-të thuhet se janë përfshirë në përpjekje të fshehta, megjithëse Izraeli me sa duket nuk është në të njëjtën linjë dhe ndërtimi i forcave ushtarake vazhdon.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka pohuar se negociatat për t’i dhënë fund luftës kundër Iranit janë duke u zhvilluar, duke pretenduar se Teherani dëshironte të arrinte një marrëveshje “kaq fort” pavarësisht mohimit të mëparshëm se bisedimet po zhvilloheshin.
Duke folur në Shtëpinë e Bardhë të martën në mbrëmje, Trump u tha gazetarëve se SHBA-të, të cilat iu bashkuan Izraelit në sulmin ndaj Iranit në fund të muajit të kaluar, po bisedonin me “njerëzit e duhur” për të arritur një marrëveshje, duke aluduar në një “dhuratë shumë të madhe” që lidhej me “naftën dhe gazin” që i ishte dhuruar Teheranit.
Por, ndërsa luftimet vazhdonin, duke përfshirë sulmet e vazhdueshme iraniane ndaj Izraelit dhe një sulm pranë centralit bërthamor Bushehr të Iranit, pasiguria u përhap rreth pretendimeve të Trump, të cilat tashmë ishin hedhur poshtë si “lajme të rreme” nga kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Baqer Ghalibaf, të hënën.
Pretendimet e fundit të Trump përkuan me raportet e medias se Uashingtoni i kishte dërguar Iranit një plan me 15 pika për t’i dhënë fund luftës. Kanali 12 i Izraelit citoi burime që thoshin se plani do të përfshinte fundin e programit bërthamor të Iranit dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, të cilën Irani e ka bllokuar gjatë gjithë konfliktit.
Duke raportuar nga Uashingtoni, Teresa Bo e Al Jazeera tha se plani me sa duket i ishte dorëzuar Iranit nga Pakistani, duke vënë në dukje se Trump ishte “nën presion” për një luftë të kushtueshme dhe jopopullore. Një sondazh i Reuters/Ipsos i publikuar të martën zbuloi se 61 përqind e njerëzve në SHBA nuk i miratuan sulmet ndaj Iranit, krahasuar me 59 përqind javën e kaluar. Rreth 35 përqind i miratuan ato, nga 37 përqind në një sondazh të kryer javën e kaluar.
Prapa skenave, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit pranoi se mesazhet ishin transmetuar nga “vendet mike” që tregonin një “kërkesë të SHBA-së për negociata”, sipas agjencisë së lajmeve AFP.
“Vendosja e parandalimit, përfitime ekonomike”
Negar Mortazavi, një bashkëpunëtore e lartë jo-rezidente në Qendrën për Politikë Ndërkombëtare, i tha Al Jazeera se Irani do të donte t’i jepte fund luftës që i ishte imponuar sipas “kushteve të veta”.
“Njëra është të vendoset parandalim i mjaftueshëm për t’u siguruar që sapo të mbarojë kjo luftë, ajo të mos kthehet siç ndodhi vitin e kaluar”, tha Mortazavi. “Që ata të mos shndërrohen në Gazën, Libanin apo Sirinë e ardhshme, ose [Benjamin] Netanyahu, potencialisht me mbështetjen e SHBA-së, të mund të hyjë dhe të kositë barin, përsëri e përsëri”, shtoi ajo, duke iu referuar kryeministrit izraelit.
Përveç vendosjes së parandalimit, Mortazavi tha se Irani do të kishte nevojë edhe për “një formë përfitimi ekonomik”.
“Ky bllokim në Ngushticën e Hormuzit tani po u jep atyre ide. ‘Ndoshta mund të vendosim tarifa kalimi si në disa vende të tjera në botë’ – ka diskutime të tilla në Iran”, tha ajo, duke përmendur gjithashtu lehtësimin e sanksioneve dhe dëmshpërblimet për të rindërtuar vendin pas dëmeve të rënda të shkaktuara nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit.
Edhe pse Trump mund të jetë duke kërkuar një dalje diplomatike mes çmimeve në rritje të energjisë dhe një ekonomie globale në vështirësi, zëdhënësja e ushtrisë izraelite Effie Defrin tha se plani i luftës i vendit të tij ishte “i pandryshuar” dhe se do të vazhdonte “të thellonte dëmin dhe të largonte kërcënimet ekzistenciale”.
Dhe në sfond, vetë SHBA-të dukeshin se po përgatiteshin për më shumë luftë, me raportet e medias që sugjeronin se pritej të dërgonin mijëra ushtarë nga Divizioni i 82-të Ajror elitar i ushtrisë në Lindjen e Mesme, duke shtuar 50,000 trupat amerikane që janë tashmë në rajon, dhe duke nxitur frikën e një konflikti më të gjatë.
Në Iran, ku komentet e Trump provokuan një “gjendje konfuzioni dhe paqartësie”, sipas Mohamed Vall të Al Jazeera, organizata e energjisë atomike tha se një sulm të martën në mbrëmje goditi brenda kompleksit të centralit të saj bërthamor Bushehr, por nuk shkaktoi dëme.
Në Izrael, sulmet iraniane të martën plagosën shtatë persona, përfshirë një foshnjë. Irani ka vazhduar dhe në fakt ka rritur ritmin e lëshimeve të tij, duke dërguar miliona izraelitë në strehimore disa herë në ditë. Ndërhyrjet e dështuara të fundit kanë shkaktuar vdekje dhe lëndime.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.