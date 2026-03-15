Trupat izraelite vrasin dy fëmijë dhe prindërit e tyre në Bregun Perëndimor
Secili prej tyre u qëllua në kokë në fshatin Tammun, ndërsa dy fëmijë të tjerë të çiftit të vrarë pësuan plagë.
Forcat izraelite kanë vrarë një çift palestinez dhe dy nga fëmijët e tyre teksa po udhëtonin me makinë në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas autoriteteve palestineze të shëndetësisë, ndërsa ushtria izraelite tha se incidenti është nën shqyrtim.
Ali Khaled Bani Odeh, 37 vjeç, bashkëshortja e tij 35-vjeçare Waad dhe dy nga fëmijët e tyre – Mohammad dhe Othman, përkatësisht pesë dhe shtatë vjeç – u qëlluan në kokë në fshatin Tammun të dielën. Dy fëmijë të tjerë të familjes u plagosën nga copëzat e predhave, sipas autoriteteve palestineze të shëndetësisë.
Duke folur për agjencinë e lajmeve Reuters në spital, Khaled, 12 vjeç, një nga dy djemtë që mbijetuan, tha se dëgjoi nënën duke qarë dhe babanë duke u lutur, por nuk dëgjoi zërin e vëllezërve të tjerë para se të mbretëronte heshtja pasi plumbat përshkuan makinën.
“U gjendëm nën zjarr të drejtpërdrejtë; nuk e dinim nga vinte. Të gjithë në makinë u bënë dëshmorë, përveç meje dhe vëllait tim Mustafa”, tha djali.
Ai shtoi se ushtarët, të cilët e nxorën nga automjeti përpara se ta rrihnin, bërtisnin: “Ne vramë qentë.”
Ushtria izraelite tha në një deklaratë se forcat e saj ishin pjesë e një operacioni në Tammun për të arrestuar palestinezë të kërkuar për përfshirje në aktivitete “terroriste” kundër tyre.
“Gjatë operacionit, një automjet u përshpejtua drejt forcave, të cilat e perceptuan këtë si një kërcënim të menjëhershëm për sigurinë e tyre dhe reaguan me zjarr. Si rezultat, katër palestinezë që ndodheshin në automjet u vranë”, tha ushtria, duke shtuar se rrethanat e incidentit janë nën shqyrtim.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin X, Ministria palestineze e Punëve të Jashtme dënoi ashpër vrasjet, duke thënë se ato “nuk janë incidente të izoluara”, por “pjesë e një agresioni të gjerë dhe sistematik” të Izraelit ndaj palestinezëve.
Gazetarja e Al Jazeera, Nida Ibrahim, duke raportuar nga Tammun, tha se familja po kthehej në fshatin e saj pas një dite jashtë kur ndodhi incidenti.
“Ata u habitën kur panë forca izraelite të maskuara që qëllonin pa ndërprerje drejt makinës së tyre”, tha ajo.
Ibrahim shtoi se më vonë ushtarët izraelitë i nxorën nga makina fëmijët e plagosur që kishin mbijetuar dhe i rrahën.
“Familja e zgjeruar thotë se babai dhe nëna nuk e dinin se aty ndodheshin forca izraelite, pasi ata po udhëtonin me një makinë palestineze”, tha ajo, duke shtuar se bëhej fjalë thjesht për një familje prej gjashtë vetash që po përpiqej të kalonte një ditë normale.
Ndërkohë, Ministria palestineze e Shëndetësisë tha se një tjetër palestinez u vra gjatë natës në një sulm nga kolonë izraelitë.
Kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor po përfitojnë nga kufizimet e lëvizjes të vendosura gjatë luftës SHBA-Izrael kundër Iranit për të sulmuar palestinezët, ndërsa postblloqet ushtarake pengojnë ambulancat të arrijnë shpejt tek viktimat, thonë grupet e të drejtave të njeriut dhe mjekët.
Sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë, kolonët kanë vrarë të paktën pesë palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt.
Ndërkohë, edhe sulmet izraelite në Gaza, të cilat kishin rënë në fillim të luftës me Iranin, kanë filluar të rriten përsëri. Edhe pse një “armëpushim” hyri në fuqi në Gaza në tetor, Izraeli e ka shkelur atë shpesh.
Zyrtarët në Gaza thanë të dielën se një sulm ajror izraelit vrau tre persona – një burrë, gruan e tij shtatzënë dhe djalin e tyre – në zonën perëndimore të Nuseiratit në Rripin qendror të Gazës, duke e çuar në të paktën 26 numrin e palestinezëve të vrarë nga Izraeli në këtë enklavë që nga shpërthimi i luftës me Iranin.
