Turisti gjerman i magjepsur nga natyra, njerëzit dhe ushqimi në Shqipëri: Më pëlqen kaosi i Tiranës
Turisti gjerman Simon Palme ka vizituar këtë vit Shqipërinë për herë të parë dhe thotë se është magjepsur nga natyra, njerëzit, ushqimi dhe sidomos “kaosi” i Tiranës.
Në një bisedë me gazetarin Thimi Samarxhiun, ai tregon se po vizaton pjesë të qytetit që i duken më autentike dhe interesante nga ana arkitekturore, ndërsa vlerëson më shumë ndërtesat tradicionale dhe lagjet e vjetra sesa kullat moderne që po ndërtohen sot.
Simon ka vizituar deri tani Tiranën, Shkodrën dhe Lumin e Shalës, ndërsa thotë se Shqipërinë do t’ua rekomandonte të gjithëve për ta vizituar.
Biseda e plotë:
Gazetari: Pra, është hera jote e parë që viziton Shqipërinë?
Simon: Po.
Gazetari: Dhe çfarë të pëlqen më shumë nga Shqipëria? Sepse pashë që po vizatoje.
Simon: Më pëlqen natyra, më pëlqejnë qytetet, më pëlqejnë njerëzit, mentaliteti, ushqimi, gjithçka.
Gazetari: Të pëlqen?
Gazetari: Edhe kaosi?
Simon: Kaosi më pëlqen veçanërisht.
Gazetari: Ah, ok. Kjo është arsyeja pse po vizaton pjesën jo normale të Tiranës, apo jo?
Simon: Po, saktësisht. Saktësisht. Më intereson kaosi.
Gazetari: Je piktor apo thjesht…
Simon: Jo, jam arkitekt.
Gazetari: Arkitekt, ok.
Gazetari: Shumë mirë. Pra, kjo është arsyeja pse të intereson kaosi?
Simon: Po, pikërisht.
Gazetari: A ua rekomandon njerëzve të vijnë në Tiranë?
Simon: Absolutisht, po.
Gazetari: Për çfarë më shumë?
Simon: Të gjithëve.
Gazetari: Për çfarë?
Simon: Për gjithçka. Çfarëdo që të kërkoni.
Gazetari: Ke vizituar vetëm Tiranën apo edhe qytete të tjera?
Simon: Jo, shkova te lumi i Komanit.
Gazetari: Ah, ok.
Simon: Në Shalë.
Gazetari: Në Shalë?!
Simon: Dhe shkova në Shkodër.
Gazetari: Ok.
Simon: Dhe nesër do të shkoj në jug.
Gazetari: Ok. Po cili qytet të ka bërë më shumë përshtypje?Dua të them si qytet, Tirana deri tani. Si arkitekt, a po zhvillohet Tirana në mënyrën e duhur?”
Simon: Jo, nuk mendoj kështu. Nuk më pëlqejnë gjithë këto kullat e larta dhe stilet e përziera arkitekturore që po vijnë. Më pëlqejnë më shumë ndërtesat e viteve ’60 dhe ’70, ndërtesat më të ulëta. Ka disa të tilla te Pazari i Vjetër. Ndërtesat e vjetra këtu janë të mira, mendoj.”
Gazetari: Ok, kjo këtu. Po Pazari i Vjetër, të pëlqen?
Simon: Po. Po, pikërisht. Më pëlqejnë më shumë ndërtesat tradicionale dhe lagjet tradicionale, jo aq shumë ato internacionaliste.
Gazetari: Po. Nëse do ta krahasonim Tiranën me një qytet gjerman, cili do të ishte? Në krahasim me cilin qytet gjerman? Po, nga stili.
Simon: Jo, me asgjë. Ndoshta Frankfurti.
Gazetari: Po. Edhe unë po mendoja të njëjtën gjë. Ndoshta. Por nuk është vërtet e njëjta gjë.Pra, a do t’ua sugjeroje miqve të tu të vizitonin Tiranën?
Simon: Absolutisht, do t’ua sugjeroja të gjithëve ta vizitojnë.
Gazetari: Pra, ke vizatuar më shumë gjëra në këtë zonë këtu?
Simon: Kam vizatuar pak edhe te lumi i Shalës.
Simon: Te lumi i Shalës, po.
Gazetari: Ok, saktë.
Simon: Pak edhe atje.
Simon: Dhe kaq deri tani. Kam vetëm dy ditë që jam këtu. Pra, mendoj që në fund të udhëtimit do të jetë plot. Duhet të largohem pas tre ditësh.
Gazetari: Ok. Faleminderit shumë.
A post shared by Euronews Albania (@euronews_albania)
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.