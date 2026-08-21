“Turp për Parlamentin nëse e voton!”- Kryebashkiaku i Poliçanit kundër PS për shkrirjen me Beratin, 15 këshilltarë pa
Bashkia Poliçan ka zhvilluar sot një mbledhje emergjente të Këshillit Bashkiak.
Qëllimi i kësaj mbledhja ka qenë miratimi me votat e këshillit i mosshkrirjes së bashkisë Poliçan.
Fillimisht, në mbledhjen e drejtuar nga kryetarja e Këshillit Bashkiak Poliçan, Mimoza Lulaj, ka qenë kryebashkiaku i Poliçanit, Adriatik Zotkaj, ai që pasi ka argumetuar se asnjë nga pikat e propozuara në relacionin e qeverisë për shkrirjen e bashkisë Poliçan nuk qëndron,ka deklaruar se “Do të jetë një turp për Parlamentin nëse voton pro shkrirjes së kësaj bashkie”.
Zotkaj ka theksuar në fjalën e tij se, ndarja dhe bashkimi i një bashkie bëhet vetëm me pëlqimin e komunitetit dhe komuniteti është kundër.
Ai ka theksuar se, Bashkia Poliçan duhet të jetë bashki pasi aktualisht ka 318 biznese që lulëzojnë çdo ditë e më tepër, ka turizëm malor dhe industrial, ka implementuar projekte për rininë, moshën e tretë etj., dhe për miratimin për shkrirjen e saj janë përdorur dy standarde.
Më pas, këshilltarët u njohën me raportin e Komisionit e ngritur nga Këshilli Bashkiak për kryerjen e dëgjesave publike me qytetarët, ku shprehej indinjata e tyre të thellë për këtë propozim të qeverisë, që e cilësojnë absurd dhe të padrejtë.
Pasi përfunduan edhe diskutimet e këshilltarëve bashkiak, të gjithë Këshilltarët (15) konfirmuan “dorëheqjen” e tyre, në rast se votohet në Parlament shkrirja e bashkisë Poliçan.
Në përfundim të mbledhjes, u kalua në votim dhe me votat e 15 anëtarëve të Këshillit Bashkiak u votua “Kundër” projekt-ligjit për Ndarjen Administrative Territoriale, që propozon shkrirjen e bashkisë Poliçan dhe bashkimin me Beratin.
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