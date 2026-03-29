EUR/USD 1.1520 EUR/GBP 0.8670 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0295 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4272 EUR/TRY 51.2148 EUR/JPY 184.35 EUR/CAD 1.5986
BTC $66,712 ▼ -0.36% ETH $2,006 ▼ -0.91% XRP $1.3257 ▼ -1.46% SOL $82.0300 ▼ -1.67%
29 Mar 2026
Sporti

Turqia me vendim befasues, nuk do të stërvitet në “Fadil Vokrri”. Zbulohet arsyeja

· 1 min lexim

Ditën e nesërme, Turqia do të mbërrijë në Prishtinë, për sfidën finale të së martës naj Kosovës, ku fituesi do të shkojë në Botëror.

Në programin zyrtar të publikuar nga Federata Turke, vihet re se turqit kanë vendosur të mos kryejnë asnjë seancë stërvitore në “Fadil Vokrri”, rutinë e të gjitha ekipeve një ditë para ndeshjes.

Turqia do të zhvillojë seancën e fundit stërvitore nesër paraditë në vendin e vet dhe më pas do të udhëtojë drejt Prishtinës. Në orën 18:00, lojtarët do të dalin në fushën e “Fadil Vokrrit” thjesht për të bërë një ece dhe në 18:15, trajneri Vincenzo Montella bashkë me një nga lojtarët që me shumë mundësi do të jetë kapiteni, do të dalin në konferencën për shtyp.

The post Turqia me vendim befasues, nuk do të stërvitet në "Fadil Vokrri". Zbulohet arsyeja appeared first on Telesport.

