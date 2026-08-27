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Kronika

U kap me armë të mbushur e me makinë të blinduar, çfarë e lidh 41-vjeçarin e arrestuar me vrasjen e çiftit Mujeci në Le

· 3 min lexim
U kap

Policia e Lezhës ka arrestuar një 41-vjeçar, i cili qarkullonte me automjet të blinduar dhe i armatosur.

Sipas Policisë, A.M., banues në Malecaj-Torovicë, nuk iu bind urdhrit për të ndaluar dhe tentoi të largohej, por u kap pas disa minutash ndjekjeje.

Gjatë ndjekjes, ai dyshohet se hodhi në tokë një pistoletë me plumb në fole dhe krëhrin me disa fishekë.

Autoritetet sekuestruan armën e zjarrit dhe automjetin e blinduar, ndërsa materialet iu referuan Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.

Nga verifikimet e kryera, rezultoi se i arrestuari A.M, është vëllai i të kërkuarit F. M, 36 vjeç, i dyshuar për ngjarjen e ndodhur më datë 26 prill 2026, në rrugën “Balldren-Torovicë”, ku u ekzekutua çifti i bashkëshortëve Kreshnik dhe Gentjana Mujeci.

Sakaq, 36 vjeçari i cili është në kërkim akuzohet për veprat penale “Vrasja në rrethana të tjera cilësuese, kundër dy personave, e kryer në bashkëpunim” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.

Njoftimi i Policisë:

Qarkullonte me automjet të blinduar dhe i armatosur, nuk iu bind urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar dhe tentoi të largohej, kapet dhe arrestohet 41-vjeçari. 41-vjeçari me precedent penal për kanosje dhe kundërshtim të punonjësve të Policisë. Sekuestrohen 1 armë zjarri pistoletë, me fishek në fole, krehri i saj me disa fishekë, si dhe automjeti i blinduar.

Nga strukturat për hetimin e krimeve të DVP Lezhë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë, bazuar në informacionet e siguruara për një shtetas që qarkullonte i armatosur, u organizua dhe u finalizua operacioni i koduar “Unaza”, në kuadër të të cilit u arrestua shtetasi:

-A. M., 41 vjeç, banues në fshatin Malecaj-Torovicë, Lezhë.

Ky shtetas u lokalizua në fshatin Torovicë, duke qarkulluar me një automjet të blinduar. Shërbimet e Policisë i kanë bërë shenjë ndalimi, por drejtuesi i automjetit nuk i është bindur urdhrit dhe ka vijuar lëvizjen me shpejtësi.

Pas disa minutash ndjekjeje, në fshatin Malecaj, u bë e mundur kapja dhe vënia në pranga e 41-vjeçarit.

Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar automjeti i blinduar, 1 armë zjarri pistoletë, me fishek në fole, dhe krehri i saj me disa fishekë, të cilat drejtuesi i automjetit i hodhi në tokë gjatë ndjekjes nga Policia. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme”.

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