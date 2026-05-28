Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 28 May 2026
S&P 500 7,542 ▲0.29%
DOW 50,620 ▼0.05%
NASDAQ 26,761 ▲0.32%
NAFTA 89.29 ▲0.69%
ARI 4,497 ▲0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $72,878 ▼ -2.91% ETH $1,988 ▼ -3.59% XRP $1.3009 ▼ -2.05% SOL $80.9200 ▼ -3.36%
S&P 500 7,542 ▲0.29 % DOW 50,620 ▼0.05 % NASDAQ 26,761 ▲0.32 % NAFTA 89.29 ▲0.69 % ARI 4,497 ▲0.35 % S&P 500 7,542 ▲0.29 % DOW 50,620 ▼0.05 % NASDAQ 26,761 ▲0.32 % NAFTA 89.29 ▲0.69 % ARI 4,497 ▲0.35 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
Holanda garanton mbështetje për Policinë e Shtetit, në fokus krimi i organizuar ndërkombëtar Integrimi në BE, ambasadori i Holandës mesazh të rëndësishëm Shqipërisë Tabaku: 550 mln euro shtesë në buxhet, por qytetarët nuk shohin asnjë përfitim Rasti “Pulse” në Koçan: Konstatohet se licenca e vitit 2012, me afat vlefshmërie prej një viti, është lëshuar për një adresë tjetër “Final 4” drejt aktit të fundit, statistikat e përballjeve direkte të skuadrave pretendente për titullin kampion
Menu
Maqedonia

U planifikuar të hyjë në fuqi më 1 mars, Ligji për mbrojtje nga duhani ende në procedurë parlamentare

· 1 min lexim

Propozim-ligji për mbrojte nga duhani, i cili ishte planifikuar të hynte në fuqi më 1 mars, ende ndodhet në procedurë qeveritare, ndërsa pritet të jetë në seancë javën e ardhshme.

Fillimisht, ligji ishte parashikuar të hyjë në fuqi në fillim të muajit mars, por zbatimi i tij u shty pas reagimeve dhe vërejtjeve nga sektori i gastronomisë dhe industria e duhanit. Ministri i Shëndetësisë, Azir Aliu tha se ligji së shpejti pritet të hyjë në procedurë parlamentare.

“I ka kaluar të gjitha filtrat sipas legjislacionit, dhe ka mendime pozitive nga të gjithë palët e interesuara…nga java e ardhshme mbarojnë procedurat administrative në Qeveri që të mund i njëjti të jetë pjesë e materialeve në Kuvend. Kështu që nga të gjitha aspektet ligji tashmë është i përfunduar dhe kemi dokument përfundimtar dhe i njëjti do të jetë i dorëzuar në Kuvend”, tha Azir Aliu.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë