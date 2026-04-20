Ukraina pretendon sulmin ndaj anijeve luftarake ruse në Krimenë e pushtuar
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës thotë se dy anije të mëdha zbarkuese goditën në Gjirin e Sevastopolit në Krimenë e pushtuar nga Rusia.
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës thotë se goditi dy anije të mëdha zbarkimi në Gjirin e Sevastopolit në Krimenë e pushtuar nga Rusia. Ukraina dhe Rusia kanë sulmuar njëra-tjetrën gjatë natës, me dronët ukrainas që godasin asetet ruse në portet e Detit të Zi dhe Rusia duke goditur disa rajone anembanë Ukrainës, duke përfshirë kryeqytetin Kiev.
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës thotë se goditi dy anije të mëdha zbarkimi në Gjirin e Sevastopolit në Krimenë e pushtuar nga Rusia. Në Rusi, dronët ukrainas shënjestruan portin e Tuapse, duke vrarë të paktën një person, duke plagosur një tjetër dhe duke dëmtuar infrastrukturën e transportit, sipas guvernatorit rajonal Veniamin Kondratiev. Dronët goditën një makinë në qytetin Putyvl në rajonin kufitar të Ukrainës, Sumy, duke plagosur tre gra, si dhe dy shtëpi në rrethin Brovary të Kievit, duke i dëmtuar ato dhe duke plagosur një person, sipas zyrtarëve ukrainas.
Sulmi ishte i dyti në port në tre ditë, disa orë pasi u shua një zjarr nga një sulm i mëparshëm. Inteligjenca ushtarake e Ukrainës thotë se dy anije të mëdha zbarkuese goditën në Gjirin e Sevastopolit në Krimenë e pushtuar nga Rusia.
Njësia e inteligjencës ushtarake të Ukrainës GUR pretendoi sulme ndaj dy anijeve ruse dhe një stacioni radar në Gjirin e Sevastopolit në Krimenë e pushtuar nga Rusia. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se mbrojtja ajrore shkatërroi 112 dronë ukrainas gjatë natës. Vëmendja tani mbetet te pasojat konkrete të këtij zhvillimi dhe te reagimet që mund të pasojnë.
